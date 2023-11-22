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Опубликовано 22 ноября 2023, 15:43
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Мальчик из белгородского села создал отряд чебурашек — талисманов для бойцов СВО

В Белгородской области семилетний мальчик вяжет чебурашек для бойцов СВО

В белгородском селе Лесное Уколово семилетний мальчик по имени Владислав вяжет крючком игрушки-талисманы в виде чебурашки для российских военных, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказала его мама Кристина Полухина.

По словам женщины, всё началось с того, что в соцсетях она увидела сообщение, в котором якутские военные просили прислать чебурашку — любимую игрушку юного рукодельника. У мальчика на тот момент был только один экземпляр, но слишком большой. Тогда женщина посоветовала сыну сделать новую игрушку самому. Мальчик умел вязать крючком, но первого чебурашку собственной работы ему всё-таки помогла сделать мама. Также Владислав захотел ещё вышить на игрушке высотой 30 сантиметров название подразделения "Барс".

"Вот уже буквально в сентябре с нами связались военные, ребята-добровольцы из отряда "Барс", и попросили ещё сделать этих чебурашек", — рассказала мама мальчика в беседе с РИА "Новости", отметив, что военные называют такие игрушки талисманом.

Со временем бойцам передали семь чебурашек, а в ответ они записали видео, в котором поблагодарили за подарки. После этого мальчик мечтал встретиться с военными и в какой-то момент они сказали, что приедут в гости. Встреча была трогательной: бойцы подарили Владиславу шевроны подразделения, теперь маленький умелец всегда носит их с собой. Бойцы же рассказали, что не расстаются с игрушками, один из них даже планирует передать чебурашку в музей. Тем временем мальчик работает над новым "отрядом" игрушек, чтобы отправить его российским военным.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Никита Осипов
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