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22 ноября, 15:38

Большинство россиян выступают за продолжение СВО до окончательной победы

"Царьград": Большинство россиян одобряют проведение спецоперации на Украине

Большинство россиян одобряют проведение специальной военной операции на Украине и настаивают на продолжении боевых действий до полной и окончательной победы. Таковы результаты опроса, опубликованного в среду, 22 ноября, нашими коллегами из "Царьграда". Очередное исследование общественного мнения они провели в преддверии заседания Всемирного русского народного собора.

Из материалов "Царьграда" следует, что 60,9% опрошенных выступают за продолжение СВО до полной победы и достижения всех заявленных целей. Ещё 13,6% россиян признают возможность быстрого завершения спецоперации с присоединением к России её новых территорий. И только 21,6% респондентов хотят скорее закончить боевые действия, даже если будут потеряны части присоединённых территорий.

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А ранее президент России Владимир Путин заявил, что залогом победы России является единство общества. Глава государства отметил искреннюю скромность бойцов, которые сражаются в зоне СВО, а также отсутствие у них пафоса. Путин добавил, что эта черта присуща россиянам.

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ТАСС / Владимир Гердо

Дарья Нарыкова
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