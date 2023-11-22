Большинство россиян одобряют проведение специальной военной операции на Украине и настаивают на продолжении боевых действий до полной и окончательной победы. Таковы результаты опроса, опубликованного в среду, 22 ноября, нашими коллегами из "Царьграда". Очередное исследование общественного мнения они провели в преддверии заседания Всемирного русского народного собора.

Из материалов "Царьграда" следует, что 60,9% опрошенных выступают за продолжение СВО до полной победы и достижения всех заявленных целей. Ещё 13,6% россиян признают возможность быстрого завершения спецоперации с присоединением к России её новых территорий. И только 21,6% респондентов хотят скорее закончить боевые действия, даже если будут потеряны части присоединённых территорий.