"Наша сила в единстве!": Цивилёва назвала Россию страной с великой историей
Глава фонда "Защитники Отечества" Цивилёва: Сила России заключается в единстве
Анна Цивилёва. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Для каждого россиянина День народного единства — это память о Смутном времени, когда государству удалось отстоять свою независимость и право на существование. Такое заявление сделал председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва, поздравляя соотечественников с праздником. Она подчеркнула, что сила России заключается в единстве.
"Россия — страна с великой историей, в которой немало примеров испытаний, когда под вопрос ставилось само существование государства. Однако каждый раз, встав плечом к плечу, наш народ доказывал всем — наша сила в единстве!" — сказала Цивилёва, выступая на Международной выставке-форуме "Россия".
Как отметила глава фонда, сегодня снова решается судьба России, однако противники недооценивают особый характер, присущий нашим людям. В пример она, в частности, привела участников СВО, которые с честью выполняют свой долг. На фронте, как подчеркнула Цивилёва, нет национальностей и разницы вероисповедания, там есть взаимовыручка и общая цель — защита Родины. И, конечно же, нашим бойцам важно знать, что за ними надёжной опорой стоят их земляки, которые ждут их с победой. Вместе наш народ сможет преодолеть все трудности и написать "новую прекрасную главу в истории России", заключила она.
Напомним, что 4 ноября в России отмечается День народного единства. Он был учреждён в 2004 году и впервые отмечен в 2005-м. Лайф подробно рассказывал, в чём его смысл, а также какая у него связь с Днём Казанской иконы Божией Матери. Накануне с наступающим праздником жителей страны поздравил президент Владимир Путин, а сегодня поздравления уже опубликовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.