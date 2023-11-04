"Наша сила в единстве!": Цивилёва назвала Россию страной с великой историей

Для каждого россиянина День народного единства — это память о Смутном времени, когда государству удалось отстоять свою независимость и право на существование. Такое заявление сделал председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва, поздравляя соотечественников с праздником. Она подчеркнула, что сила России заключается в единстве.

"Россия — страна с великой историей, в которой немало примеров испытаний, когда под вопрос ставилось само существование государства. Однако каждый раз, встав плечом к плечу, наш народ доказывал всем — наша сила в единстве!" — сказала Цивилёва, выступая на Международной выставке-форуме "Россия".

Как отметила глава фонда, сегодня снова решается судьба России, однако противники недооценивают особый характер, присущий нашим людям. В пример она, в частности, привела участников СВО, которые с честью выполняют свой долг. На фронте, как подчеркнула Цивилёва, нет национальностей и разницы вероисповедания, там есть взаимовыручка и общая цель — защита Родины. И, конечно же, нашим бойцам важно знать, что за ними надёжной опорой стоят их земляки, которые ждут их с победой. Вместе наш народ сможет преодолеть все трудности и написать "новую прекрасную главу в истории России", заключила она.