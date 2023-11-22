Четверо пожарных пострадали при повторном обстреле Донецка
МЧС РФ: Четверо пожарных получили ранения при обстреле Донецка беспилотником
Четверо пожарных МЧС России пострадали во время обстрела Донецка со стороны украинских войск. Об этом сообщили в российском спасательном ведомстве.
"Сотрудники тушили пожар, который произошёл из-за обстрела в Кировском районе. В это время случился повторный обстрел с беспилотника", — говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС.
В министерстве добавили, что пожарные госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Также там уточнили, что в результате обстрела повреждена пожарная автоцистерна.
Напомним, ранее украинский БПЛА атаковал российских военкоров, которые снимали репортаж на Запорожском направлении в районе Токмака. Пострадал журналист телеканала "Россия 24" Борис Максудов. Он получил осколочные ранения. Угрозы жизни репортёра нет.
ТАСС / Николай Тришин