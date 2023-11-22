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22 ноября, 15:26

Четверо пожарных пострадали при повторном обстреле Донецка

МЧС РФ: Четверо пожарных получили ранения при обстреле Донецка беспилотником

Четверо пожарных МЧС России пострадали во время обстрела Донецка со стороны украинских войск. Об этом сообщили в российском спасательном ведомстве.

"Сотрудники тушили пожар, который произошёл из-за обстрела в Кировском районе. В это время случился повторный обстрел с беспилотника", — говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС.

В министерстве добавили, что пожарные госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Также там уточнили, что в результате обстрела повреждена пожарная автоцистерна.

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Напомним, ранее украинский БПЛА атаковал российских военкоров, которые снимали репортаж на Запорожском направлении в районе Токмака. Пострадал журналист телеканала "Россия 24" Борис Максудов. Он получил осколочные ранения. Угрозы жизни репортёра нет.

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ТАСС / Николай Тришин

Никита Никонов
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