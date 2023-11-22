Четверо пожарных пострадали при повторном обстреле Донецка

Четверо пожарных МЧС России пострадали во время обстрела Донецка со стороны украинских войск. Об этом сообщили в российском спасательном ведомстве.

"Сотрудники тушили пожар, который произошёл из-за обстрела в Кировском районе. В это время случился повторный обстрел с беспилотника", — говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС.

В министерстве добавили, что пожарные госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Также там уточнили, что в результате обстрела повреждена пожарная автоцистерна.