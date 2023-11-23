Стало известно, сколько россиян считают себя метеозависимыми и кто постоянно носит с собой зонт

Более 60% россиян признались, что ощущают влияние погоды на самочувствие, а две трети опрошенных считают себя метеозависимыми.

Так, 64% россиян отмечают, что погода скорее или зачастую влияет на их настроение и эмоциональное состояние. При этом 36% россиян считают себя метеозависимыми, но не испытывают от этого неприятных ощущений. Ещё 28% метеозависимых жителей России отмечают, что плохая погода доставляет им значительный дискомфорт.

"Больше такому влиянию подвержены женщины и молодёжь в возрасте до 34 лет — тогда как люди в возрасте от 35 до 55 лет чаще отмечают, что даже при наличии метеозависимости они не испытывают особого дискомфорта", — говорится в исследовании Tiburon Research.

В ходе опроса эксперты также выявили одну интересную тенденцию: оказывается, в Москве и Санкт-Петербурге чаще, чем в других регионах, носят зонт независимо от погоды. А в Южном и Северо-Кавказском округах зонт почти не используют. При этом один из семи россиян вообще не имеет зонта, чаще всего это мужчины и люди в возрасте от 25 до 34 лет.