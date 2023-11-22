Зеленского вновь уличили в попытках торговаться с Западом

Владимир Зеленский пытается торговаться с западными кураторами относительно проведения президентских выборов на Украине в следующем году. Об этом заявил политолог Михаил Павлив в эфире "Царьграда" в передаче "Мы в курсе".

Так он прокомментировал тот факт, что Зеленский вновь отказывается проводить президентские выборы в марте 2024 года, ссылаясь на вооружённый конфликт. Однако, как напомнил эксперт, западные кураторы ему ясно дали понять, что голосование в любом случае состоится.

"Сейчас много разговоров, будут или нет президентские выборы. На определённом этапе вообще была закрыта эта тема. Сейчас обсуждения есть, но я не думаю, что именно президентские выборы состоятся. Внешние игроки заинтересованы провести парламентские [выборы], сформировать и избрать оппозиционный Зеленскому парламент, уравновесив власть президента Украины, который стал малоуправляем", — пояснил Павлив.

По его словам, на данный момент на Украине существует целый ряд игроков, способных составить Зеленскому политическую конкуренцию. И они, подчеркнул Павлив, достаточно управляемы, в отличие от Зеленского.