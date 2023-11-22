Путин утвердил новые положения о гражданстве России и бланк текста присяги
Российский лидер Владимир Путин определил новые положения о гражданстве и принесении присяги, в частности, глава государства утвердил образец бланка с клятвой. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации в среду, 22 ноября.
"Утвердить прилагаемые: Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ, Положение о порядке принесения присяги гражданина РФ, образец бланка с текстом присяги гражданина РФ", — сказано в документе.
Отметим, что этот указ подписан после принятия нового федерального закона "О гражданстве РФ". Прежние нормативные акты главы государства утратили силу. Однако текст присяги гражданина РФ остался таким же.
Как сообщал Лайф, 28 апреля 2023 года Путин подписал новый федеральный закон "О гражданстве РФ". Согласно нововведениям, количество требований для получения российского паспорта упростилось более чем для 20 категорий лиц, в том числе заключивших контракт о службе в ВС РФ не менее чем на год. Кроме того, был введён институт прекращения гражданства РФ вместо отмены решений о приёме в гражданство.
Kremlin.ru