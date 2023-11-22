Путин утвердил новые положения о гражданстве России и бланк текста присяги

Как сообщал Лайф, 28 апреля 2023 года Путин подписал новый федеральный закон "О гражданстве РФ". Согласно нововведениям, количество требований для получения российского паспорта упростилось более чем для 20 категорий лиц, в том числе заключивших контракт о службе в ВС РФ не менее чем на год. Кроме того, был введён институт прекращения гражданства РФ вместо отмены решений о приёме в гражданство.