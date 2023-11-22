Бульдог чуть не умер от прививки для коров, а винят в этом врача из Башкирии

В Башкортостане собачница обвинила ветеринара в том, что он чуть не убил её французского бульдога прививкой для крупного рогатого скота. Женщина считает, что собака стала задыхаться из-за аллергии на препарат, сообщает SHOT.

В Башкортостане ветеринара винят в том, что пёс стал задыхаться после прививки. Видео © Telegram / SHOT

Всё началось с того, что у жительницы Стерлитамака Миры Моисеевой серьёзно заболел пёс по кличке Бакстер — его начало тошнить кровью. Хозяйка обратилась в клинику "Доктор Вет". Там собаке сделали анализы и прописали лечение, а среди препаратов было лекарство "Айсидивит": его назначают при проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Однако после укола у пса началась аллергия — и он стал задыхаться. В панике женщина пыталась связаться с ветеринарами, но те перестали отвечать на звонки и сообщения. В результате Бакстера повезли в другую клинику, где его удалось спасти, — сейчас бульдог восстанавливается с помощью уколов и капельниц.

Женщина уверена, что всё произошло из-за "Айсидивита" — он предназначен для лечения крупного рогатого скота и не подходит другим животным. Однако назначавший лечение ветеринар подчеркнул, что его применяют в том числе и для собак. Врач отметил, что аллергия от данного препарата действительно бывает. По его мнению, хозяйка должна была дать собаке соответствующую таблетку, чтобы всё прошло.