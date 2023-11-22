Четыре человека ранены в ходе ракетной атаки Израиля на Дамаск

В результате ракетной атаки Израиля на сирийский Дамаск четыре человека получили ранения. Как уточнил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить, обстрел был совершён в ночь на 22 ноября.

"22 ноября в период с 02:32 до 02:44 Вооружённые силы Израиля с позиций на территории оккупированных Голанских высот нанесли ракетные удары из реактивных систем залпового огня по сирийским объектам инфраструктуры в провинции Дамаск. В результате израильских ракетных ударов четыре человека получили ранения", — заявил контр-адмирал на брифинге.