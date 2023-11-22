Реслинг WWE вместо музыки: Участники американской рок-группы учинили драку на концерте

В австралийском Мельбурне на концерте американской группы The Brian Jonestown Massacre произошёл скандал: выступающие подрались прямо на глазах у публики, пишет NME, ссылаясь на соцсети зрителей.

Момент потасовки между музыкантами группы The Brian Jonestown Massacre в Мельбурне. Видео © X / @MaxiMartinaOK

Концерт, который в итоге перерос в побоище, проходил на площадке Forum Theatre. Участники группы исполняли песню, как внезапно между рокерами завязалась драка: разнимать коллег по сцене пришлось охранникам. Что не удалось поделить рокерам — неясно, но концерт на этом закончился.

Пользователи остались крайне возмущены произошедшим. По их словам, им пришлось отдать за концерт немалые деньги, которые им никто не вернул. Они заявили, что поведение на сцене было отвратительным. А кому-то, по их словам, теперь требуется консультация по психотравме.

"Деньги, причём немалые, заплатили за музыку, а получили реслинг WWE вместо этого", — написал один из зрителей.

Группа должна была дать ещё три концерта в рамках тура, но они были отменены. Группа The Brian Jonestown Massacre возникла в 1990 году в Сан-Франциско. Правда, с тех пор в ней остался только фронтмен Антон Ньюкомб: состав остального коллектива много раз менялся.