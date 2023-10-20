Израильтяне сорвали концерт известного комика в Британии
Шоу иранского комика отменили в Британии из-за конфликта Израиля и Палестины
Омид Джалили. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / omiddjalili
Британский комик иранского происхождения Омид Джалили не сможет провести запланированный концерт в Маркет-Дрейтоне на западе Англии, так как компания-организатор отменила шоу на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Своё решение там объяснили беспокойством за безопасность, уточнили в Би-би-си.
По данным журналистов, выступление артиста сорвали израильтяне, посылавшие ему угрозы из-за поддержки палестинцев. Купившим билеты зрителям обещали вернуть потраченные средства. При этом информация о судьбе следующих концертов Джалили в Северной Ирландии и Республике Ирландия пока отсутствует.
Напомним, что Иран занял позицию Палестины в конфликте на Ближнем Востоке. Власти страны неоднократно призывали Израиль к прекращению ударов по сектору Газа, угрожая превентивными мерами. Сценарий с возможным вступлением Тегерана в боевые действия на стороне ХАМАС не отрицают и Соединённые Штаты.
А тем временем в секторе Газа был нанесён удар по греческой православной церкви Святого Порфирия, где находилось до тысячи человек. Уничтожение религиозного сооружения произошло спустя несколько дней после обстрела больницы "Аль-Ахли", жертвами которого стали сотни человек. На фоне произошедшего ООН забила тревогу, допустив сценарий с геноцидом палестинцев.