Израильтяне сорвали концерт известного комика в Британии

Британский комик иранского происхождения Омид Джалили не сможет провести запланированный концерт в Маркет-Дрейтоне на западе Англии, так как компания-организатор отменила шоу на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Своё решение там объяснили беспокойством за безопасность, уточнили в Би-би-си.