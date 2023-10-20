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20 октября, 00:06

Израильтяне сорвали концерт известного комика в Британии

Шоу иранского комика отменили в Британии из-за конфликта Израиля и Палестины

<p>Омид Джалили. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / omiddjalili</p>

Омид Джалили. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / omiddjalili

Британский комик иранского происхождения Омид Джалили не сможет провести запланированный концерт в Маркет-Дрейтоне на западе Англии, так как компания-организатор отменила шоу на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Своё решение там объяснили беспокойством за безопасность, уточнили в Би-би-си.

По данным журналистов, выступление артиста сорвали израильтяне, посылавшие ему угрозы из-за поддержки палестинцев. Купившим билеты зрителям обещали вернуть потраченные средства. При этом информация о судьбе следующих концертов Джалили в Северной Ирландии и Республике Ирландия пока отсутствует.

Напомним, что Иран занял позицию Палестины в конфликте на Ближнем Востоке. Власти страны неоднократно призывали Израиль к прекращению ударов по сектору Газа, угрожая превентивными мерами. Сценарий с возможным вступлением Тегерана в боевые действия на стороне ХАМАС не отрицают и Соединённые Штаты.

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А тем временем в секторе Газа был нанесён удар по греческой православной церкви Святого Порфирия, где находилось до тысячи человек. Уничтожение религиозного сооружения произошло спустя несколько дней после обстрела больницы "Аль-Ахли", жертвами которого стали сотни человек. На фоне произошедшего ООН забила тревогу, допустив сценарий с геноцидом палестинцев.

Илья Пушкарев
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