"Он играет": Генерал ВСУ рассказал, в кого Зеленский превратился на Западе
Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский превратился в мем для Запада
Некоторые бывшие высокопоставленные военные на Украине считают, что Владимир Зеленский превратился в мем для стран Запада и не способен управлять страной. С таким мнением в эфире телеканала "Прямой" выступил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.
"Он не исполняет обязанности, он играет обязанности президента, вот в чём разница", — заявил бывший военнослужащий.
По его словам, Зеленский постоянно требует у своей публики аплодисментов, однако "мировое турне закончилось пшиком": Зеленский, в основном его одежда и команда, стали мемом для стран Запада, подчеркнул Кривонос.
Генерал также считает, что даже соотечественники перестали принимать Зеленского всерьёз, а киевские власти на этом фоне ничего не делают для улучшения ситуации.
Ранее в Крыму заявили, что смена Владимира Зеленского на кого-то "более адекватного" неизбежна. Как считает член Совета Федерации от этой республики Ольга Ковитиди, внешнеполитическая ситуация складывается в пользу России и это уже понимают все.
t.me / Zelenskiy / Official