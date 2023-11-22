"Он играет": Генерал ВСУ рассказал, в кого Зеленский превратился на Западе

Некоторые бывшие высокопоставленные военные на Украине считают, что Владимир Зеленский превратился в мем для стран Запада и не способен управлять страной. С таким мнением в эфире телеканала "Прямой" выступил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

"Он не исполняет обязанности, он играет обязанности президента, вот в чём разница", — заявил бывший военнослужащий.

По его словам, Зеленский постоянно требует у своей публики аплодисментов, однако "мировое турне закончилось пшиком": Зеленский, в основном его одежда и команда, стали мемом для стран Запада, подчеркнул Кривонос.

Генерал также считает, что даже соотечественники перестали принимать Зеленского всерьёз, а киевские власти на этом фоне ничего не делают для улучшения ситуации.