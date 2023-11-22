Обманул навигатор: Спасатели вытащили из ушедшей под лёд машины стокилограммовую сибирячку

Ошибка навигатора едва не стоила жизни жительнице Новосибирска. Как передаёт АСТ-54, устройство привело женщину-водителя в микрорайоне Шлюз на территорию яхт-клуба, где она ушла на машине под лёд.

В Новосибирске автомобиль с женщиной-водителем провалился под лёд. Видео © VK / ACТ-54

По данным группы, женщина подрабатывала курьером, и навигатор по ошибке завёл её на территорию яхт-клуба. Заехав туда, машина с сибирячкой моментально ушла под лёд. Очевидцы пытались вытащить её из западни самостоятельно, но их попытки не увенчались успехом. Ситуация осложнялась тем, что оказавшаяся в ловушке автоледи весила более 100 килограммов, и достать её было крайне нелегко.

В итоге прибывшие на место сотрудники МЧС разбили стекло легковушки и достали оттуда горе-курьера, а после этого извлекли из воды и сам автомобиль. Известно, что сибирячка получила переохлаждение.