"Показная готовность": Зеленского уличили во лжи после согласия на переговоры с Трампом
Эксперт Косоруков: Готовность Зеленского обсудить с Трампом переговоры — показная
Согласие Владимира Зеленского обсудить мирный план по Украине с бывшим президентом США Дональдом Трампом является показным. Об этом РИАМО рассказал политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артём Косоруков.
"Безусловно, это показная готовность. У Зеленского нет ни желания, ни возможности инициировать какие-либо переговоры с Россией — ни конституционно, ни с точки зрения политической воли, которой он не обладает. Он не является лидером суверенного государства", — пояснил Косоруков.
По его словам, для Зеленского конфликт — это возможность сохранять личную безопасность и извлекать прибыль из Украины. Ведь пока военные действия продолжаются, сам он остаётся жив и может продолжать руководить страной.
Политолог также напомнил о желании Зеленского воевать с Россией "до конца" и о словах о праве народа на самоопределение. В ответ на это Косоруков заявил, что народ Донбасса, Украины и Крыма тоже имеет право на самоопределение.
Напомним, ранее Зеленский выразил готовность обсудить с бывшим президентом США Дональдом Трампом его мирный план по урегулированию конфликта. Он также согласился, что признание Крыма и Донбасса частью России поможет остановить конфликт, однако заявил, что подобную инициативу он поддерживать не готов.
t.me / Zelenskiy / Official