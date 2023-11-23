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22 ноября, 22:50

"Показная готовность": Зеленского уличили во лжи после согласия на переговоры с Трампом

Эксперт Косоруков: Готовность Зеленского обсудить с Трампом переговоры — показная

Согласие Владимира Зеленского обсудить мирный план по Украине с бывшим президентом США Дональдом Трампом является показным. Об этом РИАМО рассказал политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артём Косоруков.

"Безусловно, это показная готовность. У Зеленского нет ни желания, ни возможности инициировать какие-либо переговоры с Россией — ни конституционно, ни с точки зрения политической воли, которой он не обладает. Он не является лидером суверенного государства", — пояснил Косоруков.

По его словам, для Зеленского конфликт — это возможность сохранять личную безопасность и извлекать прибыль из Украины. Ведь пока военные действия продолжаются, сам он остаётся жив и может продолжать руководить страной.

Политолог также напомнил о желании Зеленского воевать с Россией "до конца" и о словах о праве народа на самоопределение. В ответ на это Косоруков заявил, что народ Донбасса, Украины и Крыма тоже имеет право на самоопределение.

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Напомним, ранее Зеленский выразил готовность обсудить с бывшим президентом США Дональдом Трампом его мирный план по урегулированию конфликта. Он также согласился, что признание Крыма и Донбасса частью России поможет остановить конфликт, однако заявил, что подобную инициативу он поддерживать не готов.

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t.me / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
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