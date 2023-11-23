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23 ноября, 00:11

Желание убивать осталось: Психиатр допустила попытку побега ангарского маньяка из тюрьмы

Психиатр Соловьёва: Ангарский маньяк может попробовать сбежать из тюрьмы

<p>Ангарский маньяк Михаил Попков. Обложка © ТАСС / EPA / DMITRY DMITRIYEV</p>

Ангарский маньяк Михаил Попков. Обложка © ТАСС / EPA / DMITRY DMITRIYEV

Михаил Попков, также известный, как ангарский маньяк, может попытаться сбежать из тюрьмы. Об этом предупредила в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" психиатр Надежда Соловьёва.

По её словам, убийцу, у которого на счету свыше 80 жертв, хоть и признали вменяемым, однако патологическое желание убивать у него сохранилось.

"Человек получает патологическое удовольствие и имеет болезненное влечение к убийствам. Обычно расстройство рассматривается в рамках парафилий — половых извращений. Пациент действует в периоды обострений. Когда активная фаза сменяется неактивной, он становится более сдержанным", — объяснила Соловьёва.

Она предупредила, что во время обострений ангарский маньяк может попытаться даже сбежать из тюрьмы. Правда, в местах заключения у врачей есть нужные препараты, чтобы подавлять подобные желания.

Число жертв ангарского маньяка может превысить 130 человек

Число жертв ангарского маньяка может превысить 130 человек

Накануне стало известно, что отбывающего два пожизненных срока Михаила Попкова приговорили ещё к 10 годам лишения свободы. Иркутский суд признал его виновным в расправе над тремя женщинами в период с 1997 по 2003 год.

Анатолий Симоненко
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