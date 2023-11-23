Желание убивать осталось: Психиатр допустила попытку побега ангарского маньяка из тюрьмы
Психиатр Соловьёва: Ангарский маньяк может попробовать сбежать из тюрьмы
Ангарский маньяк Михаил Попков. Обложка © ТАСС / EPA / DMITRY DMITRIYEV
Михаил Попков, также известный, как ангарский маньяк, может попытаться сбежать из тюрьмы. Об этом предупредила в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" психиатр Надежда Соловьёва.
По её словам, убийцу, у которого на счету свыше 80 жертв, хоть и признали вменяемым, однако патологическое желание убивать у него сохранилось.
"Человек получает патологическое удовольствие и имеет болезненное влечение к убийствам. Обычно расстройство рассматривается в рамках парафилий — половых извращений. Пациент действует в периоды обострений. Когда активная фаза сменяется неактивной, он становится более сдержанным", — объяснила Соловьёва.
Она предупредила, что во время обострений ангарский маньяк может попытаться даже сбежать из тюрьмы. Правда, в местах заключения у врачей есть нужные препараты, чтобы подавлять подобные желания.
Накануне стало известно, что отбывающего два пожизненных срока Михаила Попкова приговорили ещё к 10 годам лишения свободы. Иркутский суд признал его виновным в расправе над тремя женщинами в период с 1997 по 2003 год.