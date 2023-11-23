Замыкание на подстанции в Лыткарине оставило жителей без связи и света
SHOT: Жители Лыткарина остались без коммуникаций из-за замыкания на подстанции
Жители подмосковного города Лыткарино сообщают о звуках взрывов в городе, которые сопровождаются яркими вспышками в небе. Очаг зафиксирован в районе местной подстанции. По предварительны данным телеграм-канала SHOT, там произошло замыкание.
Яркие вспышки в небе над городом Лыткарино Московской области. Видео © t.me / SHOT
Яркое зарево в небе жители увидели около часа ночи. По словам очевидцев, вспышки в небе сопровождались свистом и жужжанием. После этого в некоторых населённых пунктах пропало электричество, вода и связь.
По данным канала, сейчас без напряжения остаётся пять подстанций. Официальной информации по этому факту не поступало.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотник был сбит в городском округе Электросталь. Обошлось без разрушений.
t.me / SHOT