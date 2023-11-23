Врач назвала основные различия между психологом и психотерапевтом

Люди часто путают психологов с психотерапевтами. Разница в том, что психологи занимаются исследованием человеческого поведения, а психотерапевты помогают решать эмоциональные проблемы, объяснила РИАМО врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

По её словам, психолог может предоставлять консультации, помогать менять мышление и поведение, но не вправе проводить психотерапию. Что касается психотерапевта, то это специалист, имеющий высшее медицинское образование и соответствующую лицензию.

"Он специализируется на помощи людям с эмоциональными и психическими проблемами, используя различные методы, в том числе лекарственную терапию, сеансы групповой психотерапии, элементы гипноза и другие", — рассказала Крашкина.

Правда, какая форма лечения более эффективна, специалист не смогла ответить. По её словам, всё зависит от потребностей человека и конкретной ситуации: кому-то хватит консультации психолога, а кому-то только психотерапия поможет решить эмоциональные или психические проблемы.