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23 ноября, 03:34

Врач назвала основные различия между психологом и психотерапевтом

Врач Крашкина: Психотерапевт отличается от психолога профильным образованием

Люди часто путают психологов с психотерапевтами. Разница в том, что психологи занимаются исследованием человеческого поведения, а психотерапевты помогают решать эмоциональные проблемы, объяснила РИАМО врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

По её словам, психолог может предоставлять консультации, помогать менять мышление и поведение, но не вправе проводить психотерапию. Что касается психотерапевта, то это специалист, имеющий высшее медицинское образование и соответствующую лицензию.

"Он специализируется на помощи людям с эмоциональными и психическими проблемами, используя различные методы, в том числе лекарственную терапию, сеансы групповой психотерапии, элементы гипноза и другие", — рассказала Крашкина.

Правда, какая форма лечения более эффективна, специалист не смогла ответить. По её словам, всё зависит от потребностей человека и конкретной ситуации: кому-то хватит консультации психолога, а кому-то только психотерапия поможет решить эмоциональные или психические проблемы.

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Анатолий Симоненко
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