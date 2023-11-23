Рано радоваться: Юрист рассказала, чем могут обернуться "случайные" деньги на карте

Если на ваш счёт по ошибке поступают средства, их нужно вернуть, иначе это может закончиться штрафом или даже уголовным делом, предупредила в беседе с "Газетой.ru" адвокат Екатерина Антонова.

Поначалу обладатель "внезапных" денег может нарваться на штраф или уголовное наказание за присвоение чужого имущества либо хищение. Если отправитель докажет в суде, что получатель отказывается возвращать отправленные по ошибке средства, дело может обернуться 158-й и 160-й статьями Уголовного кодекса. Каким будет штраф или срок лишения свободы, зависит от суммы.

"Если банк, который обслуживает вашу карту, обнаружит, что на неё поступили деньги, которые не принадлежат вам, он может заблокировать или арестовать вашу карту или счёт до выяснения обстоятельств", — пояснила Антонова.

Она также рассказала, почему на карту могут прийти чужие деньги. Чаще всего это не более чем ошибка отправителя. Однако бывают случаи мошенничества, когда деньги пересылаются с поддельной карты, а злоумышленник просит вернуть их на свою. Поэтому такие деньги нужно вернуть отправителю, обратившись в банк.