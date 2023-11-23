Названы тяжкие для здоровья последствия безобидной школьной привычки

Дети, которые грызут письменные принадлежности, могут в будущем испытать серьёзные проблемы, которые связаны как с дёснами и зубами, так и в целом с развитием челюсти. Об этом сообщила "Газете.ru" стоматолог Юлия Жучковская. По её словам, во время приёма пищи жевательные мышцы используются на 10%, но когда человек что-то грызёт, могут развивать силу до 100 кг.

Она предупредила, что, если постоянно что-то грызть, на эмали появятся трещины, зубы станут более чувствительны и начнут реагировать на холодную и горячую пищу, а порой и на холодный воздух. Трещины могут окрашиваться от пищевых красителей, что будет видно при улыбке.

Также из-за трещин может случиться скол эмали: в них в итоге скапливается налёт и развивается кариес. Кроме того, из-за постоянной нагрузки случаются микротравмы сосудов связочного аппарата, который окружает зуб. Это заканчивается атрофией этого аппарата, из-за чего зуб может стать подвижным.

"Когда ребёнок грызёт ручку или карандаш, он может травмировать слизистую, что вызывает дискомфорт и боль в области травмы. А так как слизистая полости рта практически никогда не находится в покое — мы разговариваем, едим, пьём, активно пользуемся мимикой — травмы на слизистой заживают дольше, чем на коже", — заявила Жучковская.

Есть ещё одно возможное последствие привычки грызть карандаши — контактный дерматит. Это местная аллергическая реакция на химические компоненты, которые присутствуют в составе чернил, грифелей и корпусах ручек. Также челюсть может начать развиваться неправильно, что приведёт к перекрёстному или открытому прикусу. По словам медика, если вовремя отучить ребёнка от этой привычки и обратиться к ортодонту, можно успеть исправить ситуацию.