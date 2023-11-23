Коуч поделилась лайфхаками, как перестать бояться выступать перед публикой

Многие люди боятся выступать перед публикой, даже если речь идёт о самопрезентации. Но есть несколько способов побороть состояние страха, рассказала РИА "ФедералПресс" профессиональный и мотивационный оратор, тренер по спокойствию, лидерству и эффективности Галина Добромирова.

В первую очередь нужно подготовиться, продумать, что нужно рассказать аудитории. Для этого надо составить короткий план выступления: обозначить начало, завершение и основное содержание выступления, набросать тезисы. После этого следует порепетировать перед зеркалом, записав себя на видео. Эту запись нужно проанализировать и понять, что можно улучшить в тексте, а что — в подаче. Также рекомендуется подготовить ответы на очевидные вопросы слушателей.

Один из приёмов — поменять местами волнение на воодушевление. То есть начать относиться к выступлению как к прекрасному опыту и возможности встретиться с людьми, рассказать им о чём-то важном.

За несколько минут до выступления нужно активно подвигаться. Это помогает снять стресс. Мозг и весь организм считывают это как сигнал "спасаться" и начинают выбрасывать кортизол и адреналин. Это настроит на выступление.

"Адреналин настолько возбуждает нервную систему, что спокойно выступать уже непросто. Поэтому сделайте небольшую физическую активность: попрыгайте, поприседайте или побегайте. Помогите себе освоить избыточное количество адреналина. Это реально расслабит", — посоветовала Добромирова.

Также стоит помнить о правиле двух минут: именно столько времени будет длиться волнение, а после этого выступающий освоится и почувствует себя в своей тарелке. А дальше уже — дело подготовки.