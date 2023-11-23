Командир катера погиб при отражении атаки морских дронов ВСУ в Чёрном море 7121 7121 ТАСС / Виталий Невар

Командир десантного катера Черноморского флота проекта "Серна" погиб при отражении одной из атак морских беспилотников ВСУ в Крыму. Старший мичман ВМФ России Денис Никитин посмертно представлен к ордену Мужества.

Как рассказали в Черноморском казачьем округе, четыре украинских катера-камикадзе совершили ночную попытку атаки на базу Черноморского флота в одном из прибрежных крымских посёлков. Морские дроны ударили по российским десантным катерам.

"Спасая свой корабль от попадания дрона, старший мичман геройски погиб", — цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы.

У Дениса Никитина остались жена и две дочери. Прощание с мичманом состоялось 20 ноября в Новороссийске.

А ранее в Севастополе похоронили начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота гвардии подполковника Яна Суханова, который командовал подразделением в боях за Мариуполь и завод "Азовсталь". На СВО офицер находился с первого дня.

Авторы Александра Вишнякова