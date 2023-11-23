Биолог предупредил, для кого чай с мятой и чабрецом может быть смертельно опасен

Чабрец и тимьян обладают множеством полезных свойств и широко используются в фиточаях, однако для определённых групп людей их употребление может быть опасно. Об этом в беседе с Лайфом предупредил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

Прежде всего, у беременных женщин употребление большого количества чабреца может вызвать преждевременные схватки. Также активные компоненты чабреца могут проникнуть в грудное молоко, что может негативно сказаться на здоровье малыша. Кроме того, у некоторых людей может быть аллергия на это растение.

Вместе с тем активные действующие компоненты чабреца могут взаимодействовать с некоторыми лекарствами, ухудшая их эффективность или вызывая нежелательные побочные эффекты. Поэтому, если вы принимаете какие-либо препараты, лучше не рисковать и проконсультироваться с врачом.

Мята является одним из наиболее популярных лекарственных растений, использование которого в чае может быть полезным для большинства людей, однако тоже таит в себе некоторые опасности. Например, растение может быть слишком сильным стимулятором для нежных органов ЖКТ у детей. Поэтому не рекомендуется давать им чай с мятой без консультации с педиатром.

При употреблении большого количества мяты, особенно в крепком чае, возможно временное снижение артериального давления. Поэтому людям с уже низким давлением следует употреблять мятный чай с осторожностью Биолог Роман Опарин

Кроме того, у некоторых людей может возникать аллергия на растения, содержащие ментол и его модификации. Поэтому, если вы испытываете реакцию после употребления мяты, следует прекратить её использование в чае, посоветовал эксперт. Помимо чабреца и мяты, есть и другие лекарственные растения, которые могут быть опасны или неполезны для некоторых людей при употреблении в травяных чаях. Например:

Пижма : противопоказана для беременных женщин и людей с гипертонией или патологиями сердечно-сосудистой системы.

: противопоказана для беременных женщин и людей с гипертонией или патологиями сердечно-сосудистой системы. Эфедра : может вызывать повышение артериального давления и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

: может вызывать повышение артериального давления и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Женьшень : может повышать артериальное давление, поэтому людям с гипертонией или проблемами сердечно-сосудистой системы следует избегать его употребления.

: может повышать артериальное давление, поэтому людям с гипертонией или проблемами сердечно-сосудистой системы следует избегать его употребления. Лимонник: может вызывать аллергические реакции у некоторых людей, поэтому необходимо быть осторожными при его использовании, особенно если есть аллергия на цитрусовые.

"Важно помнить, что каждый человек уникален, и реакция на травяные чаи может отличаться. Перед использованием каких-либо новых травяных препаратов всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом или фитотерапевтом", — заключил Опарин.