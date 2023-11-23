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23 ноября, 07:49

Плесень, грибок, синильная кислота: Россиян предупредили об опасности прошлогоднего варенья

Доцент Ершова: Варенье с плесенью грозит сильным пищевым отравлением

<p>Варенье с плесенью грозит сильным пищевым отравлением. Обложка © <a href="https://www.freepik.com/free-photo/assortment-sweet-jams-seasonal-fruits-berries-top-view_8275279.htm#query=%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5&position=11&from_view=search&track=ais&uuid=d5c66f90-d21c-48a0-ae36-5b57e4866c78" target="_blank" rel="noopener noreferrer">freepik / azerbaijan_stockers</a></p>

Варенье с плесенью грозит сильным пищевым отравлением. Обложка © freepik / azerbaijan_stockers

Употребление старого варенья может серьёзно навредить организму, так как из-за неправильного хранения на нём образуются микроскопические плесневые грибки. Как понять, что банки с лакомством пора выбрасывать, Лайфу рассказала доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова.

"Прежде чем использовать старое варенье, необходимо убедиться, что оно не имеет изменённого вкуса и цвета, а также не поражено плесенью. Даже после вторичной термической обработки следы плесени могут остаться в пище и навредить организму", — отмечает эксперт.

Если изменился цвет или вкус старого варенья, его также нельзя использовать, так как в нём вовсю могут размножаться патогенные организмы вроде бактерий или иных грибков, которые грозят сильным пищевым отравлением

Елена Ершова

Доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения

<p><strong style="font-weight: bold;">Если изменился цвет или вкус старого варенья, его также нельзя использовать, так как в нём вовсю могут размножаться патогенные организмы вроде бактерий или иных грибков, которые грозят сильным пищевым отравлением</strong></p>
<p><strong style="font-weight: bold;">Если изменился цвет или вкус старого варенья, его также нельзя использовать, так как в нём вовсю могут размножаться патогенные организмы вроде бактерий или иных грибков, которые грозят сильным пищевым отравлением</strong></p>

По её словам, особое внимание следует обратить на варенье из ягод с косточками, так как последние выделяют синильную кислоту, поэтому употреблять его в пищу категорически запрещено. Хранить этот вид варенья можно не более 6–8 месяцев.

Варенье без косточек нужно хранить при температуре от +1 до +15 градусов по Цельсию в холодильнике или погребе. Если банка герметична, то десерт не испортится и за два-три года. А вот при минусовой температуре варенье потеряет вкусовые качества.

Кроме того, отмечает эксперт, следует с осторожностью относиться к банкам с металлическими крышками, в которых варенье хранится при влажности воздуха выше 75%. Крышки могут покрыться ржавчиной, в результате чего внутрь банки попадёт воздух, который спровоцирует образование окиси железа. После этого варенье можно считать испорченным.

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Ранее Лайф писал о сладостях, которые помогут избавиться от лишнего веса. Нутрициолог рассказала, что сахар можно заменить ягодами. В них много полезных микроэлементов и витаминов. Кроме того, ягоды содержат минимум сахара, что помогает при похудении.

Андрей Горяничев
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