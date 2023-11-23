Плесень, грибок, синильная кислота: Россиян предупредили об опасности прошлогоднего варенья

Употребление старого варенья может серьёзно навредить организму, так как из-за неправильного хранения на нём образуются микроскопические плесневые грибки. Как понять, что банки с лакомством пора выбрасывать, Лайфу рассказала доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова.

"Прежде чем использовать старое варенье, необходимо убедиться, что оно не имеет изменённого вкуса и цвета, а также не поражено плесенью. Даже после вторичной термической обработки следы плесени могут остаться в пище и навредить организму", — отмечает эксперт.

Если изменился цвет или вкус старого варенья, его также нельзя использовать, так как в нём вовсю могут размножаться патогенные организмы вроде бактерий или иных грибков, которые грозят сильным пищевым отравлением Елена Ершова Доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения

По её словам, особое внимание следует обратить на варенье из ягод с косточками, так как последние выделяют синильную кислоту, поэтому употреблять его в пищу категорически запрещено. Хранить этот вид варенья можно не более 6–8 месяцев.

Варенье без косточек нужно хранить при температуре от +1 до +15 градусов по Цельсию в холодильнике или погребе. Если банка герметична, то десерт не испортится и за два-три года. А вот при минусовой температуре варенье потеряет вкусовые качества.

Кроме того, отмечает эксперт, следует с осторожностью относиться к банкам с металлическими крышками, в которых варенье хранится при влажности воздуха выше 75%. Крышки могут покрыться ржавчиной, в результате чего внутрь банки попадёт воздух, который спровоцирует образование окиси железа. После этого варенье можно считать испорченным.