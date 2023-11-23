В Подмосковье 78-летнюю пенсионерку нашли мёртвой и пристёгнутой к батарее

В подмосковном Королёве пенсионерка скончалась после того, как дочь пристегнула её ремнём к батарее и ушла из дома, сообщает SHOT. 78-летней женщине было сложно самостоятельно ходить, без посторонней помощи она часто падала, а её дочь из-за этого сильно нервничала. Поэтому, когда дочери понадобилось уйти из дома по делам, она не придумала ничего лучше, как пристегнуть пожилую мать ремнём к батарее.

Дела, по-видимому, затянулись, дочери не было дома весь день. А когда она вечером вернулась домой, то обнаружила пенсионерку мёртвой.

Женщина вызвала скорую, а сама скрылась. Тело несчастной отправили на судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину смерти.