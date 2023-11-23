Новосибирским фанатам Михаила Круга вместо песен шансонье подсунули хиты "На-На"
Новосибирские поклонники творчества Михаила Круга возмущены непрошеными участниками недавнего концерта памяти великого шансонье — бывшим солистом "На-На" Валерием Юриным и экс-вокалистом "Фристайла" Сергеем Дубровиным. Как рассказали порталу NGS.ru очевидцы, по-началу всё шло отлично: на сцене выступил сын Круга Александр, а также группа "Попутчик".
Концерт памяти великого шансонье в Новосибирске завершился пьяными хитами "На-На". Видео © NGS.ru
Однако спустя час душевного шансона перед зрителями появился "явно пьяный и шатающийся" Валерий Юрин. Он проинформировал, что является организатором мероприятия и будет петь свой репертуар. После первой же песни, слова которой артист забывал, 20 человек покинули зал. Оставшиеся отреагировали на это возмущением.
"Я вам привез сына Круга, заслуживаю ли я хоть немного аплодисментов?", — ответил "нанаец" на крики.
Следующим на сцену вышел Дубровин, который продолжил петь "попсу". Люди продолжали уходить, а певец не обращал внимание на крики из зала и просто пытался исполнять репертуар громче. По словам Павла, вместо старых поп-артистов в это время должны были выступать солист "Лесоповала" Руслан Казанцев и Наталья Штерн.
Организаторы заявили изданию, что Казанцев не смог выступить по причине отравления, из-за чего на сцену и решено было выпустить Юрина.
А ранее артист уже другого жанра Тима Белорусских (Тимофей Морозов) ополчил против себя фанатов после сильного опоздания на собственный концерт и короткого выступления. По словам поклонников певца, тот пробыл на сцене чуть больше часа, после чего, недолго пообщавшись с публикой, уехал домой.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева, © Shutterstock