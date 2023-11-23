Психологи нашли связь между снами о потере зубов и болями во рту

Израильские учёные обнаружили связь между снами о выпадении зубов и болезненными ощущениями в полости рта, которые испытывают некоторые люди при пробуждении.

Так, психологи опросили более 200 человек и установили, что люди, которым снилась потеря зубов, чаще остальных испытывали напряжение в зубах, дёснах или челюстях после пробуждения.

"Интересно, что связь не наблюдалась при скрежетании зубами, хотя обычно именно оно вызывает раздражение во рту. Исследователи предположили, что многие люди могут не осознавать скрежетания зубами во время сна, но осознают стимуляцию зубов после ощущений в полости рта после пробуждения", — сообщает "Газета.ru".

Эксперты считают, что сновидения о зубах не являются последствием психологического стресса, а также не зависят от качества сна. Наоборот, основой таких снов может выступать физический фактор.