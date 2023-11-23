Победителями Всероссийского конкурса "Команда первых" стали 250 студентов

Победителями Всероссийского конкурса по практическому освоению социальных навыков "Команда первых" стали 250 студентов. В рамках конкурса они помогали людям по всей России, поддерживали многодетные семьи и пожилых одиноких людей.

В финале участвовало около тысячи студентов из 45 субъектов России. Сообщается, что команды-финалисты, которые заняли первые десять мест, получили авторские туры по России от программы "Больше, чем путешествие" и возможность принять участие в образовательной программе в Машуке.

"В "Движении первых" участники непрерывно развивают практические навыки взаимодействия в обществе, которые позволяют им быть наиболее эффективными в любой среде. Поэтому Всероссийский конкурс "Команда первых" стал для ребят площадкой не столько соревнования, сколько роста и развития", — подчеркнула первый заместитель председателя правления "Движения первых" Наталия Мандрова.

Всего в конкурсе приняли участие 70 тысяч студентов и наставников среднего профессионального образования более чем из тысячи образовательных организаций, рассказали в пресс-службе конкурса.