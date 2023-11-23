Путин: Важно сохранять традиции отечественного телевидения

По словам Путина, такие ежегодные встречи стали авторитетной площадкой и знаковым событием для журналистов, руководителей изданий, агентств и телеканалов, а также ІТ-специалистов и представителей профильных министерств и ведомств. Он подчеркнул, что в ходе обсуждений здесь решаются актуальные отраслевые проблемы, а также ведутся дискуссии о перспективах развития телекоммуникационных технологий и намечаются планы. Президент выразил уверенность, что и нынешний конгресс не будет исключением: он пройдёт успешно, а его результаты на практике окажутся весьма востребованы.