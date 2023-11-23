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23 ноября, 09:32

Путин: Важно сохранять традиции отечественного телевидения

Важно сохранять традиции отечественного телевидения, заявил президент России Владимир Путин на открытии Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей. Послание главы государства к участникам зачитал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Очень важно, что в своей многогранной деятельности Национальная ассоциация телерадиовещателей, её участники — делегаты конгресса — уделяют особое внимание вопросам сохранения замечательных традиций отечественного телевещания, поддерживают юные таланты, помогают становлению молодых профессионалов", — отметил российский лидер в своём послании.

По словам Путина, такие ежегодные встречи стали авторитетной площадкой и знаковым событием для журналистов, руководителей изданий, агентств и телеканалов, а также ІТ-специалистов и представителей профильных министерств и ведомств. Он подчеркнул, что в ходе обсуждений здесь решаются актуальные отраслевые проблемы, а также ведутся дискуссии о перспективах развития телекоммуникационных технологий и намечаются планы. Президент выразил уверенность, что и нынешний конгресс не будет исключением: он пройдёт успешно, а его результаты на практике окажутся весьма востребованы.

Какие события предсказала улыбка Путина западным СМИ

Какие события предсказала улыбка Путина западным СМИ

На днях, кстати, отмечался Всемирный день телевидения. Несмотря на широкое развитие Интернета, оно всё ещё остаётся символом связи и глобализации. Телевизионное вещание в России стало цифровым. Переход продолжался целых десять лет и завершился в 2019 году. Сейчас в нашей стране доступно 20 федеральных телевизионных каналов в цифровом качестве.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Климентьев

Николь Вербер
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