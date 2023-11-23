Путин: Важно сохранять традиции отечественного телевидения
Важно сохранять традиции отечественного телевидения, заявил президент России Владимир Путин на открытии Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей. Послание главы государства к участникам зачитал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Очень важно, что в своей многогранной деятельности Национальная ассоциация телерадиовещателей, её участники — делегаты конгресса — уделяют особое внимание вопросам сохранения замечательных традиций отечественного телевещания, поддерживают юные таланты, помогают становлению молодых профессионалов", — отметил российский лидер в своём послании.
По словам Путина, такие ежегодные встречи стали авторитетной площадкой и знаковым событием для журналистов, руководителей изданий, агентств и телеканалов, а также ІТ-специалистов и представителей профильных министерств и ведомств. Он подчеркнул, что в ходе обсуждений здесь решаются актуальные отраслевые проблемы, а также ведутся дискуссии о перспективах развития телекоммуникационных технологий и намечаются планы. Президент выразил уверенность, что и нынешний конгресс не будет исключением: он пройдёт успешно, а его результаты на практике окажутся весьма востребованы.
На днях, кстати, отмечался Всемирный день телевидения. Несмотря на широкое развитие Интернета, оно всё ещё остаётся символом связи и глобализации. Телевизионное вещание в России стало цифровым. Переход продолжался целых десять лет и завершился в 2019 году. Сейчас в нашей стране доступно 20 федеральных телевизионных каналов в цифровом качестве.
ТАСС / Михаил Климентьев