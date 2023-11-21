Всемирный день телевидения, День налоговика, Михайлов день: Праздники и приметы 21 ноября Сегодня, 21 ноября, в России отмечаются два профессиональных праздника, касающиеся работников финансовой сферы. А ещё на эту дату приходятся дни, посвящённые ТВ и доброму личному общению. Православные же чтут главного архангела. 20 ноября, 21:01 21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. Обложка © Shutterstock

Всемирный день телевидения

21 ноября в России и других странах отмечается Всемирный день телевидения. Вот несколько фактов о нём: это официальный международный праздник;

учреждён Генассамблеей ООН 17 декабря 1996 года;

отмечается ежегодно 21 ноября, по календарю не смещается;

приурочен к дате начала Всемирного телевизионного форума в 1996 году;

цель — подчеркнуть важность телевидения для жизни современного общества.

Всемирный день телевидения посвящён не техническим аспектам этого средства массовой коммуникации, а его философии, тому, что оно привносит в жизнь людей. Сейчас, несмотря на широкое развитие Интернета, телевидение ещё остаётся символом связи и глобализации. Телевизор есть едва ли не в каждой семье.

Телевидение начало зарождаться и развилось в XX веке. Единого изобретателя у него нет. Родилось оно благодаря усилиям советских учёных и инженеров Бориса Розинга, Семёна Катаева, Александра Константинова, Петра Тимофеева, Павла Шмакова, американцев Владимира Зворыкина и Фило Фарнсуорта, британца Алана Кэмпбелла-Суинтона и других. Сначала телевидение было чёрно-белым, но его развитие шло быстро. В 1967 году в СССР было запущено цветное вещание в стандарте SECAM 625/50. В том же году были введены в эксплуатацию главный телецентр страны — АСК-1 ТТЦ "Останкино" — и Останкинская телебашня.

Уже в этом веке эфирное телевизионное вещание в России стало цифровым. Переход на него продолжался десять лет и завершился в 2019 году. В нашей стране сейчас доступны 20 федеральных телевизионных каналов в цифровом качестве. Работники телевидения, которые создают телепрограммы, рассказывают россиянам о событиях в стране и мире, развлекают, просвещают их, сегодня отмечают свой профессиональный праздник.

День работника налоговых органов

21 ноября отмечается День работника налоговых органов. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

На 21 ноября в России приходится профессиональный праздник — День работника налоговых органов РФ, или День налоговика. Рассказываем о нём: это российский официальный профессиональный праздник;

отмечается ежегодно 21 ноября, по календарю не смещается;

учреждён указом президента РФ от 11 ноября 2000 года;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

История налоговой службы России насчитывает несколько веков. Её прообраз можно было видеть в эпоху феодальной раздробленности, когда князья с дружинниками объезжали свои владения, чтобы собирать подать. Вместо них этим могли заниматься и специально уполномоченные люди — данники. Возможность появления единой налоговой системы возникла только с зарождением российской государственности в конце XV века. Налоговая служба начала формироваться в княжение Ивана III с появлением финансового управления казённого приказа.

ФНС России: механизм работы налоговых органов. Видео © YouTube / "Мир налогов"

Пройдя с тех пор долгую дорогу становления, в наше время в России появилась Федеральная налоговая служба. Она является органом исполнительной власти, который занимается контролем и надзором за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджет налогов, сборов и страховых взносов. У ФНС есть и много других функций, в том числе регистрация юридических лиц, предпринимателей.

Сегодня это одно из самых прогрессивных и клиентоориентированных ведомств страны. Федеральная налоговая служба уделяет большое внимание развитию новых электронных сервисов и услуг, многое делает для повышения правовой грамотности россиян.

День бухгалтера

21 ноября в России отмечается День бухгалтера. Фото © Shutterstock

21 ноября в России отмечается ещё один профессиональный праздник — День бухгалтера. Вот что известно о нём: это российский неофициальный профессиональный день;

появился в конце 90-х годов прошлого века, но на государственном уровне не признан;

приурочен к дате подписания закона "О бухгалтерском учёте" в 1996 году;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 21 ноября.

В День бухгалтера в России чествуют тех, без кого не обходится деятельность ни одной компании, ни одного учреждения. Несмотря на то что праздник не получил официального признания, он отмечается в профессиональной среде по всей стране.

Впрочем, нужно отметить, что и весь ноябрь можно считать месяцем бухгалтеров — на него приходится сразу несколько подобных праздников. Кроме нынешнего Дня бухгалтера (21 ноября) есть также Международный день бухгалтера (10 ноября), День московского бухгалтера (16 ноября), День бухгалтера в Татарстане (в последнюю пятницу ноября), День бухгалтера в Волгоградской области (1 ноября).

Дата 21 ноября попала в неофициальный праздничный календарь, поскольку в 1996 году президент РФ Борис Ельцин подписал федеральный закон "О бухгалтерском учёте". Этот документ уже не действует, но традиция осталась. Несколько раз звучали предложения утвердить единый праздник бухгалтеров официально, но пока дальше разговоров дело не пошло.

В наше время всё чаще включают бухгалтеров в число специалистов, которые могут быть вытеснены особыми приложениями и нейросетью, однако есть и другое мнение: бухгалтерское дело ждёт не ликвидация, а трансформация. Для профессионалов, которые готовы приобретать новые навыки и развиваться, перспективы трудоустройства остаются высокими.

Всемирный день приветствий

21 ноября отмечается Всемирный день приветствий. Фото © Shutterstock

А ещё 21 ноября отмечается такой добрый праздник, как Всемирный день приветствий. Предлагаем узнать о нём больше: это международный неофициальный праздник;

придуман двумя американцами в 80-х годах прошлого века;

отмечается ежегодно 21 ноября, дата не смещается;

цель — побудить людей к доброжелательному личному общению.

Инициаторы этого праздника — Майкл и Брайен Маккомак. В 1973 году, в разгар холодной войны, конфликта между Египтом и Израилем, они придумали добрую акцию. В знак протеста против усиления международной напряжённости отправили письма с радушными приветствиями во все концы мира. Стараться навязать свою точку зрения в этих посланиях они не пытались — лишь просили адресата поприветствовать ещё кого-нибудь. Идея нашла поддержку в десятках стран, с тех пор Всемирный день приветствий отмечают по всей планете.

Сегодняшний праздник — прекрасный повод поделиться дружескими приветствиями, радостными эмоциями и хорошим настроением. Причём подарить всё это можно даже незнакомому человеку.

Приметы 21 ноября

Михайлов день

21 ноября Русская православная церковь чтит архангела Михаила. Это главный архангел, являющийся одним из самых почитаемых в авраамических религиях. В православии его ещё называют архистратигом, что означает "глава святого воинства ангелов и архангелов". Имя его переводится фразой "Кто как Бог?" в значении, что Богу нет равных. Архангел Михаил в Писании именуется "князем", "вождём воинства Господня". Он изображается как главный борец против дьявола и всяческого беззакония среди людей. Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и всякого зла. На иконах его изображают с огненным мечом в руке или копьём, низвергающим дьявола.

На Руси в эту дату отмечали Михайлов день. Работать было не принято, следовало отложить даже самые простые домашние дела. Можно было пригласить гостей или просто собраться за столом всей семьёй. В народе верили, что тем, кто проведёт этот день среди близких, всегда будет на кого опереться. А вот тем, кто останется в одиночестве, придётся самостоятельно справляться с невзгодами. Ещё в Михайлов день нельзя жаловаться на судьбу, иначе дела станут только хуже. Нельзя также ссориться и повышать голос. Вместо этого следует помириться и попросить прощения за давние обиды.

Погодные приметы 21 ноября

Иней покрыл траву — к суровой зиме.

Туман на Михаила — к потеплению.

Мокрый снег — к затяжной и ненастной весне.

Ясная погода — к морозной зиме.

Именинники 21 ноября

21 ноября именины может отмечать российский актёр Михаил Пореченков. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

21 октября именины могут отмечать обладатели следующих имён: Гавриил

Михаил

Павел

Рафаэль

Марта

Марфа. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает счастья и здоровья!

Авторы Вадим Андреев