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Опубликовано 23 ноября 2023, 09:26

В Киеве поведали, как их сапёрам приходится "голыми руками" разминировать минные поля

Премьер Украины Шмыгаль: Наши сапёры разминируют минные поля голыми руками

В Киеве признали, что украинским сапёрам приходится разминировать территорию буквально голыми руками. В частности, об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Financial Times.

"Наши девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать эти обширные минные поля", проинформировал он.

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А ранее стало известно, что Украина придумала способ разминировать территории с помощью пчёл. Проект получил название "Мёд минных полей". Беспилотники произведут засев заминированной территории семенами медоносных трав. Как только растения расцветут, пчёлы соберут с них нектар и преобразуют его в мёд. Это лакомство украинские дипломаты будут брать с собой на международные встречи и угощать им западных политиков, собирая средства на разминирование.

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Getty Images / Narciso Contreras

Марина Калегина
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