В Киеве признали, что украинским сапёрам приходится разминировать территорию буквально голыми руками. В частности, об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Financial Times.

А ранее стало известно, что Украина придумала способ разминировать территории с помощью пчёл. Проект получил название "Мёд минных полей". Беспилотники произведут засев заминированной территории семенами медоносных трав. Как только растения расцветут, пчёлы соберут с них нектар и преобразуют его в мёд. Это лакомство украинские дипломаты будут брать с собой на международные встречи и угощать им западных политиков, собирая средства на разминирование.