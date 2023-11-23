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23 ноября, 10:01

Центробанк России не видит больших рисков в комбинированной ипотеке

Центральный Банк России нейтрально относится к практике некоторых кредитных организаций, которые комбинируют льготные ипотеки по государственным программам с рыночными продуктами. В целом подобные схемы не несут особых рисков, сообщила пресс-служба регулятора.

"В таких схемах нет больших рисков, если банк информирует заёмщика обо всех условиях и нюансах сделки, а также если не происходит искусственного завышения стоимости жилья. Например, когда по "льготной ипотеке от застройщика" процентные платежи включены в стоимость жилья", — говорится в сообщении.

При этом Центробанк выразил готовность принимать необходимые меры в случае возврата практик предоставления нерыночных кредитов и завышения стоимости предмета залога.

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Ранее Лайф рассказывал, что уже скоро на рынке недвижимости сложится нетипичная ситуация. В декабре обстановка будет совершенно нехарактерной для этого сезона. Подробнее о том, чем необычен конец этого года для продавцов и покупателей жилья и как это отразится на стоимости квартир и домов, в нашем материале.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Николь Вербер
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