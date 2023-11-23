Центробанк России не видит больших рисков в комбинированной ипотеке

Центральный Банк России нейтрально относится к практике некоторых кредитных организаций, которые комбинируют льготные ипотеки по государственным программам с рыночными продуктами. В целом подобные схемы не несут особых рисков, сообщила пресс-служба регулятора.

"В таких схемах нет больших рисков, если банк информирует заёмщика обо всех условиях и нюансах сделки, а также если не происходит искусственного завышения стоимости жилья. Например, когда по "льготной ипотеке от застройщика" процентные платежи включены в стоимость жилья", — говорится в сообщении.

При этом Центробанк выразил готовность принимать необходимые меры в случае возврата практик предоставления нерыночных кредитов и завышения стоимости предмета залога.