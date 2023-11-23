Более 30 стран подали заявки на получение международной премии "Знание"
Более 30 стран подали заявки на получение международной просветительской премии "Знание". Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Владимира Путина Сергей Кириенко.
"У нас в этом году впервые международная номинация. Приём заявок продолжается, сегодня уже более 30 стран, причём со всех континентов: США, Латинская Америка, Африка, Юго-Восточная Азия. Без исключения все", — сказал он.
Примечательно, что получить премию смогут не только взрослые претенденты, но и юные просветители от 12 до 17 лет. Специально для них была создана отдельная номинация.
В начале ноября в пресс-службе российского общества "Знание" отмечали, что в шорт-лист просветительской премии вошли 89 участников из 25 регионов России. Всего было подано порядка 13 тысяч заявок со всей страны.
Telegram / Российское общество "Знание"