Россиянка пошла к тарологу, чтобы избавиться от негатива перед Новым годом, но избавилась только от 300 тысяч

Жительница Подмосковья отдала почти 300 тысяч тарологу за обряд защиты от порчи и негатива перед Новым годом. Однако после перевода денег гадалка испарилась, и обманутая женщина пошла в полицию.

По данным SHOT, 37-летняя жительница Долгопрудного наткнулась в соцсетях на объявление об услугах таролога. Женщина заказала у чародейки расклад за четыре тысячи рублей, но карты показали нехорошее: в жизни разлад, на работе беда. Тогда таролог предложила поставить "защиту", чтобы никакая нечисть не разрушила её судьбу в год Дракона.

Женщина согласилась и четыре раза перевела ведьме "магическую" сумму — 66 тысяч. Однако гадалка исчезла. Когда обманутая клиентка поняла, что судьба преподнесла ей встречу с мошенницей, пошла в полицию.