Россиянка пошла к тарологу, чтобы избавиться от негатива перед Новым годом, но избавилась только от 300 тысяч
Таролог обманула жительницу Подмосковья почти на 300 тысяч рублей
Жительница Подмосковья отдала почти 300 тысяч тарологу за обряд защиты от порчи и негатива перед Новым годом. Однако после перевода денег гадалка испарилась, и обманутая женщина пошла в полицию.
По данным SHOT, 37-летняя жительница Долгопрудного наткнулась в соцсетях на объявление об услугах таролога. Женщина заказала у чародейки расклад за четыре тысячи рублей, но карты показали нехорошее: в жизни разлад, на работе беда. Тогда таролог предложила поставить "защиту", чтобы никакая нечисть не разрушила её судьбу в год Дракона.
Женщина согласилась и четыре раза перевела ведьме "магическую" сумму — 66 тысяч. Однако гадалка исчезла. Когда обманутая клиентка поняла, что судьба преподнесла ей встречу с мошенницей, пошла в полицию.
А ранее Лайф рассказывал, как наивный айтишник отдал почти полмиллиона столичной "гадалке" в надежде приворожить бывшую. При этом "экстрасенс" даже на всякий случай отправила скан своего паспорта молодому человеку.
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