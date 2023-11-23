Выяснилось, сколько россиян терпеливо откладывают покупки до "чёрной пятницы"

Большинство россиян покупают что-либо в дни "чёрной пятницы", выяснили аналитики сервиса "Работа.ру". Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Так, всегда покупают что-то на распродажах 38% респондентов, тогда как 34% тоже делают покупки, но акции для них непринципиальны. А для 28% вообще на важно, действует ли на товар скидка, так как они ориентируются на свои потребности.

Также выяснилось, что 54% россиян следят за скидками на одежду и обувь, 30% — на бытовую химию, 26% — на товары для дома и ремонта, а ровно четверть — на бытовую технику. Кроме того, выяснили аналитики, 21% россиян интересуются гаджетами и компьютерами, 20% — парфюмерией и косметикой, 9% — аксессуарами и украшениями, а 6% — другими категориями товаров. Вообще не следят за скидками 18% опрошенных.

В работе указывается, что 53% не откладывают покупки до больших распродаж, а 40% иногда делают так. В то же время 7% всегда составляют список покупок и ждут понижения цен.