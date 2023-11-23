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23 ноября, 10:25

Лососёвая путина в этом году стала второй по вылову за всю историю наблюдений в России

Росрыболовство: Объём добычи лососёвой путины в России составил 609 тыс. тонн

В России завершили вылов лососёвой путины. Объём вылова оказался вторым за всю историю наблюдений в стране, сообщил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

"Лососёвая путина в этом году — вторая по объёму добычи в истории наблюдений, можно сказать, мы закончили её с серебряной медалью. К настоящему моменту объём добычи составил 609 тысяч тонн. В целом все справились неплохо, результаты говорят сами за себя", — сказал он во время своего участия в Дальневосточном научно-промысловом совете.

Впервые аналогичные показатели наблюдались пять лет назад. Тогда в России выловили 676 тысяч тонн лососёвых. Шестаков отметил, что в следующем году агентство планирует стимулировать всех переоформлять рыболовные участки, "чтобы оформляли участки для осуществления добычи лососёвых в рамках тех методик, которые есть".

Кроме того, в 2024 году, предположил эксперт, в стране вырастет процент освоения минтаевой путины. Этому способствует пополнение российского флота новыми рыболовными траулерами.

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Ранее глава Росрыболовства сообщил, что в России ожидается снижение цен на красную икру и горбушу. Он пояснил, что снижение стоимости на эти продукты связано с объёмами добычи рыбы и удачной лососёвой путины.

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freepik / luis_molinero

Ян Поланин
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