По локоть в крови: Камеры засняли жуткого жителя Сочи, который мог зарезать свою жену

В Сочи мужчина вышел из своей квартиры на лестничную клетку в залитой кровью одежде. Как сообщает телеканал "360", вероятно, он убил свою супругу прямо на глазах у ребёнка. Его сняли камеры видеонаблюдения на этажах.

Разбитое окно и окровавленная одежда на лестничной площадке многоквартирного дома в Сочи, а также мужчина, выходящий на этаж в окровавленной одежде. Видео © t.me / 360tv

Как сообщает источник телеканала, мужчина, по всей видимости, в ночь на 23 ноября зарезал собственную жену. Видео с камер показывает, как он по локоть в крови выходит из своей квартиры около половины седьмого утра, поднимается на лестничную площадку между 12-м и 13-м этажами, где позже разбивает окно.

Кроме того, на записи можно увидеть, как сочинец снимает с себя кофту, забирается на металлические перила перед окном и высовывается наружу по пояс. Постояв так какое-то время, мужчина спустился назад и ещё надолго замер перед окном. После этого, по информации источника, он лёг спать.

А ещё очевидцы сняли ту самую площадку между этажами, где так много времени провёл мужчина, совершивший, судя по обстоятельствам, чудовищное преступление. На записи видны лежащая в углу кофта, пол и залитые кровью ступени.

При этом официальных сообщений от местных экстренных служб пока не поступало.