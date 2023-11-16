Агрессивная обезьяна покусала хозяина и набросилась на людей в московском подъезде
"360": Обезьяна набросилась на людей в подъезде дома в Москве
Та самая обезьяна, набросившаяся на людей в московском подъезде. Обложка © SHOT
Домашняя обезьяна покусала хозяина в одном из столичных жилых домов. "Разобравшись" с мужчиной, она набросилась на жильцов в подъезде, из-за чего пришлось вызывать спасателей.
Инцидент произошёл на улице Ясеневой в районе Орехово-Борисова. По данным источника телеканала "360", взбесившаяся обезьяна внезапно набросилась на гражданского супруга женщины, которая вызвала спасателей, и покусала его. Кроме того, животное успело навредить и другим проживающим в подъезде дома.
Сейчас хозяин агрессивной обезьяны находится в отделении полиции. Обезьяну же запрут в вольере, который находится в квартире.
Ещё одно нападение животного на человека ранее зафиксировали в контактном зоопарке в Петербурге. Там енот напал на 13-летнюю девочку в день её рождения. Он повредил ей палец и левое ухо. Ранее Лайф писал о том, что, предположительно, в этом же контактном зоопарке Петербурга енот укусил семилетнюю девочку. В итоге ребёнка пришлось экстренно везти в больницу.