Регион

Уведомления отключены

16 ноября, 10:37

Агрессивная обезьяна покусала хозяина и набросилась на людей в московском подъезде

"360": Обезьяна набросилась на людей в подъезде дома в Москве

<p>Та самая обезьяна, набросившаяся на людей в московском подъезде. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/59403" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Та самая обезьяна, набросившаяся на людей в московском подъезде. Обложка © SHOT

Домашняя обезьяна покусала хозяина в одном из столичных жилых домов. "Разобравшись" с мужчиной, она набросилась на жильцов в подъезде, из-за чего пришлось вызывать спасателей.

Инцидент произошёл на улице Ясеневой в районе Орехово-Борисова. По данным источника телеканала "360", взбесившаяся обезьяна внезапно набросилась на гражданского супруга женщины, которая вызвала спасателей, и покусала его. Кроме того, животное успело навредить и другим проживающим в подъезде дома.

Сейчас хозяин агрессивной обезьяны находится в отделении полиции. Обезьяну же запрут в вольере, который находится в квартире.

В Калуге чересчур самостоятельный стаффорд едва не разодрал маленькую девочку

В Калуге чересчур самостоятельный стаффорд едва не разодрал маленькую девочку

Ещё одно нападение животного на человека ранее зафиксировали в контактном зоопарке в Петербурге. Там енот напал на 13-летнюю девочку в день её рождения. Он повредил ей палец и левое ухо. Ранее Лайф писал о том, что, предположительно, в этом же контактном зоопарке Петербурга енот укусил семилетнюю девочку. В итоге ребёнка пришлось экстренно везти в больницу.

Ян Поланин
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров