Агрессивная обезьяна покусала хозяина и набросилась на людей в московском подъезде

Домашняя обезьяна покусала хозяина в одном из столичных жилых домов. "Разобравшись" с мужчиной, она набросилась на жильцов в подъезде, из-за чего пришлось вызывать спасателей.

Инцидент произошёл на улице Ясеневой в районе Орехово-Борисова. По данным источника телеканала "360", взбесившаяся обезьяна внезапно набросилась на гражданского супруга женщины, которая вызвала спасателей, и покусала его. Кроме того, животное успело навредить и другим проживающим в подъезде дома.

Сейчас хозяин агрессивной обезьяны находится в отделении полиции. Обезьяну же запрут в вольере, который находится в квартире.