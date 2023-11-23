Песков заявил, что накачивание Украины оружием не повлияет на ход СВО
Дальнейшее накачивание НАТО Украины оружием не скажется на ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не сомневается, что альянс также будет повышать уровень тактико-технических характеристик поставляемых вооружений и всё сильнее вовлекаться в вооружённый конфликт.
"[Однако] это не сможет изменить ход событий на поле боя... Это не сможет изменить нашу решимость в плане продолжения специальной военной операции и достижения всех тех целей, которые стоят", — отметил представитель Кремля.
Лайф писал, что, по данным Politico, Украина в преддверии зимы хочет получить от Запада американские радары ближнего действия Sentinel. Эти зарубежные средства противовоздушной обороны имеют возможность отслеживать как баллистические ракеты, так и медленно движущиеся беспилотные летательные аппараты.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo