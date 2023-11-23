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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 23 ноября 2023, 10:50

Песков заявил, что накачивание Украины оружием не повлияет на ход СВО

Дальнейшее накачивание НАТО Украины оружием не скажется на ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не сомневается, что альянс также будет повышать уровень тактико-технических характеристик поставляемых вооружений и всё сильнее вовлекаться в вооружённый конфликт.

"[Однако] это не сможет изменить ход событий на поле боя... Это не сможет изменить нашу решимость в плане продолжения специальной военной операции и достижения всех тех целей, которые стоят", — отметил представитель Кремля.

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Лайф писал, что, по данным Politico, Украина в преддверии зимы хочет получить от Запада американские радары ближнего действия Sentinel. Эти зарубежные средства противовоздушной обороны имеют возможность отслеживать как баллистические ракеты, так и медленно движущиеся беспилотные летательные аппараты.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александр Юнашев
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