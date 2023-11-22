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22 ноября, 03:43

Киев в преддверии зимы выпрашивает у США новые "подарки"

Politico: Киев хочет получить к зиме от США радары ближнего действия Sentinel

Украинские власти в преддверии зимнего сезона хотят получить от своих "западных партнёров" американские радары ближнего действия Sentinel. Об этом со ссылкой на источники, осведомлённые о ходе переговоров на эту тему между Киевом и Вашингтоном, написала газета Politico.

"Киев на сезон праздников хочет от США радары ближнего действия", — говорится в сообщении.

Эти зарубежные средства противовоздушной обороны имеют возможность отслеживать как баллистические ракеты, так и медленно движущиеся беспилотные летательные аппараты. Журналисты предполагают, что киевский режим может задействовать эту технику для защиты предприятий военного толка, на которых украинцы смогут начать производить собственное оружие.

У Зеленского была истерика: Раскрыта истинная цель визита главы Пентагона в Киев

У Зеленского была истерика: Раскрыта истинная цель визита главы Пентагона в Киев

Лайф сообщал, что накануне Киев с официальным визитом посетил глава Министерства обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин, который уже пообещал Владимиру Зеленскому и его команде новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов. А вчера глава Пентагона в ответ на вопрос, смогут ли поставки истребителей F-16 переломить ход специальной военной операции, заявил, что Украину ждёт тяжёлая и изнурительная борьба, для которой "нет волшебной палочки".

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Unsplash

Алексей Соловьёв
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