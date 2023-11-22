Киев в преддверии зимы выпрашивает у США новые "подарки"

Украинские власти в преддверии зимнего сезона хотят получить от своих "западных партнёров" американские радары ближнего действия Sentinel. Об этом со ссылкой на источники, осведомлённые о ходе переговоров на эту тему между Киевом и Вашингтоном, написала газета Politico.

"Киев на сезон праздников хочет от США радары ближнего действия", — говорится в сообщении.