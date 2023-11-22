Киев в преддверии зимы выпрашивает у США новые "подарки"
Politico: Киев хочет получить к зиме от США радары ближнего действия Sentinel
Украинские власти в преддверии зимнего сезона хотят получить от своих "западных партнёров" американские радары ближнего действия Sentinel. Об этом со ссылкой на источники, осведомлённые о ходе переговоров на эту тему между Киевом и Вашингтоном, написала газета Politico.
"Киев на сезон праздников хочет от США радары ближнего действия", — говорится в сообщении.
Эти зарубежные средства противовоздушной обороны имеют возможность отслеживать как баллистические ракеты, так и медленно движущиеся беспилотные летательные аппараты. Журналисты предполагают, что киевский режим может задействовать эту технику для защиты предприятий военного толка, на которых украинцы смогут начать производить собственное оружие.
Лайф сообщал, что накануне Киев с официальным визитом посетил глава Министерства обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин, который уже пообещал Владимиру Зеленскому и его команде новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов. А вчера глава Пентагона в ответ на вопрос, смогут ли поставки истребителей F-16 переломить ход специальной военной операции, заявил, что Украину ждёт тяжёлая и изнурительная борьба, для которой "нет волшебной палочки".
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