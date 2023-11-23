Хозяйкам рассказали, как заморозить тонну фаршированных перцев и не отравить всю семью
Эксперт: Хранение фаршированных перцев в забитой морозилке грозит отравлением
Заморозка является отличным способом сохранить продукт на долгое время, однако нарушение её условий может привести к отравлению. Об этом читателей Лайфа предупредила и.о. зав. кафедрой физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Пронина.
По её словам, в промышленности в этих целях используются большие морозильные камеры с температурой 70 градусов ниже нуля и вентиляцией ледяного воздуха, а продукты раскладываются таким образом, чтобы тот циркулировал между ними. Такая технология позволяет всего за пару минут заморозить даже большой фаршированный перец.
Далее — фасовка с соблюдением правил асептики и антисептики, а также дальнейшее хранение товаров в морозильных камерах, где они уже могут лежать плотно друг к другу. Однако дома, указала эксперт, чаще всего таких возможностей нет.
"Тонна заготовленных вами фаршированных перцев будет промерзать час-два в хорошей домашней морозилке. Если морозилка забита под завязку и циркуляции воздуха в ней нет, то перцы в середине могут даже через сутки оставаться незамороженными. А ведь, пока продукт не заморожен, в нём могут развиваться гнилостные бактерии", — предупредила она.
Однако и при выборе готового продукта необходимо проявить осторожность: обращать внимание на целостность упаковки, цвет и форму продукта, который должен выглядеть как свежий, а также количество наледи, наличие которой допускается, но без больших или смёрзшихся намертво кусков льда.
Кроме того, важно обратить внимание на дату изготовления, ведь хоть "заморозка" и не портится так, как привыкли мы, однако некоторые ферментативные процессы в продуктах очень медленно происходят. Их рекомендованный срок хранения, указала эксперт, не более 12 месяцев.
Лайф рассказывал о распространённых ошибках при приготовлении пищи, способных привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Так, разморозка продуктов на столе может грозить сальмонеллой, а промывка мяса под струёй воды — попаданием на раковину патогенных микроорганизмов.
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