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Регион

ВС РФ ударили по складу и узлу связи ВСУ на аэродроме в Хмельницкой области

Опубликовано 23 ноября 2023, 11:16
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ТАСС / Александр Полегенько

Российские войска поразили склад авиационных боеприпасов Вооружённых сил Украины и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Поражены склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области", — говорится в ежедневном брифинге ведомства.

В Минобороны заявили о поражении складов ВСУ в Хмельницкой области
В Минобороны заявили о поражении складов ВСУ в Хмельницкой области

Напомним, что в октябре ВС РФ уже наносили удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Так, 22 октября там были уничтожены авиационные средства поражения украинских войск.

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Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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