ВС РФ ударили по складу и узлу связи ВСУ на аэродроме в Хмельницкой области 6824 6824 ТАСС / Александр Полегенько

Российские войска поразили склад авиационных боеприпасов Вооружённых сил Украины и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Поражены склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области", — говорится в ежедневном брифинге ведомства.

Напомним, что в октябре ВС РФ уже наносили удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Так, 22 октября там были уничтожены авиационные средства поражения украинских войск.

Авторы Александра Вишнякова