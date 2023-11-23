Песков назвал неоправданными "истеричные" заявления президента Чехии о российской угрозе
Песков: Россия не угрожает Европе, это Европа — угроза для России
Россия не представляет угрозы для стран Европы, более того, дело обстоит ровно наоборот. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Песков об угрозе Европы для России и истеричных заявлениях из Праги. Видео © t.me / ЗАРУБИН
"Россия не представляет угрозу для Европы — Европа представляет угрозу для России", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналиста о резких высказываниях президента Чехии Петра Павла о военной угрозе РФ, отметив, что заявления такого истеричного тона не делают чешскому руководству чести.
Песков также напомнил о том, что ЕС, по сути, является подконтрольным США континентальным союзом. При этом большинство стран ЕС являются членами НАТО, военные силы которого постепенно приближаются к российским границам.
Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел заявил в ходе встречи лидеров "Вышеградской четвёрки", что Евросоюз расценивает Россию как "угрозу номер один", а армии объединения готовятся к конфликту высокой интенсивности. По его словам, вооружённые силы воспринимают это серьёзно.
ТАСС / Александр Казаков