Россия не представляет угрозы для стран Европы, более того, дело обстоит ровно наоборот. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Песков об угрозе Европы для России и истеричных заявлениях из Праги. Видео © t.me / ЗАРУБИН

"Россия не представляет угрозу для Европы — Европа представляет угрозу для России", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналиста о резких высказываниях президента Чехии Петра Павла о военной угрозе РФ, отметив, что заявления такого истеричного тона не делают чешскому руководству чести.

Песков также напомнил о том, что ЕС, по сути, является подконтрольным США континентальным союзом. При этом большинство стран ЕС являются членами НАТО, военные силы которого постепенно приближаются к российским границам.