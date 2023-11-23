Песков заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине

Россия не отказывалась от переговоров для решения конфликта на Украине. Отказывались другие, давить надо на них, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Только вчера президент, выступая на видеоконференции саммита "Двадцатки", заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. На неё не надо давить. Отказывались другие. И если уж давить, то надо давить на них", — рассказал Песков "Известиям".