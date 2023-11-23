Песков заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине
Россия не отказывалась от переговоров для решения конфликта на Украине. Отказывались другие, давить надо на них, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Только вчера президент, выступая на видеоконференции саммита "Двадцатки", заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. На неё не надо давить. Отказывались другие. И если уж давить, то надо давить на них", — рассказал Песков "Известиям".
Напомним, Владимир Зеленский в недавнем интервью отверг идею диалога с Россией, несмотря на сложное положение Вооружённых сил Украины. Однако он собирается обсудить с бывшим президентом США Дональдом Трампом свой план по урегулированию конфликта. Тем временем в Кремле Лайфу рассказали, что РФ по-прежнему готова к переговорам с украинской стороной, но от Киева за последнее время не было даже намёка на какие-либо контакты.
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