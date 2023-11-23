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Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8

23 ноября, 11:28

ТАСС / Николай Гынгазов

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины и 24 беспилотника противника. Об этом сообщает Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — отметили в ведомстве.

Также за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбито 24 украинских дрона. Всего же с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 537 самолётов, 255 вертолётов, 9119 беспилотников противника.

ВКС России сбили украинский самолёт МиГ-29 в ДНР

ВКС России сбили украинский самолёт МиГ-29 в ДНР

А накануне, 22 ноября, в МО РФ сообщили, что российские военные сбили украинский самолёт МиГ-29 в ДНР и 45 беспилотников.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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