Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 7239 7239 ТАСС / Николай Гынгазов

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины и 24 беспилотника противника. Об этом сообщает Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — отметили в ведомстве.

Также за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбито 24 украинских дрона. Всего же с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 537 самолётов, 255 вертолётов, 9119 беспилотников противника.

А накануне, 22 ноября, в МО РФ сообщили, что российские военные сбили украинский самолёт МиГ-29 в ДНР и 45 беспилотников.

Авторы Александра Вишнякова