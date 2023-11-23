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23 ноября, 12:11

Пушков указал на погубивший СССР процесс, наблюдаемый сегодня в США

Пушков: США переживают разрыв ценностей, ранее погубивший СССР

На данный момент США переживают разрыв между заявленными внутренними и внешними ценностями, что в своё время погубило СССР. Об этом в ходе круглого стола на тему "Глобальная схватка за ценности и информационная политика: внешние и внутренние аспекты" заявил глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Так, пояснил сенатор, Советский Союз помогал мировому социализму, однако внутри сам деградировал и растерял те начала, которые пытался проповедовать за рубежом. Этот же разрыв, отметил он, сегодня губит репутацию Штатов.

"Посмотрите, что происходит сейчас в мире. Позиция США по трагедии в секторе Газа, на мой взгляд, бьёт больше по Соединённым Штатам Америки, чем по Израилю", — добавил политик.

Пушков подчеркнул важность ценностей в современном мире, которые являются "ключевой темой общественного развития". По его словам, если в геополитике ещё можно найти какие-то компромиссы и договориться, то с ценностями это маловероятно, так как это уже вопрос веры.

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Как отмечал Алексей Пушков, после недавних голосований в Генеральной Ассамблее ООН США оказались в изоляции. Он указал, что в последнее время Штаты остаются в явном меньшинстве или в квазиодиночестве при голосованиях.

Обложка ©

ТАСС / Анвар Галеев

Матвей Константинов
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