Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Украина отправила в МИД Польши ноту протеста после гибели водителей на границе

Лидеры стран ОДКБ подписали 15 документов по итогам заседания в Минске

Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить из YouTube фейки об СВО

Путин и Лукашенко пообщались с глазу на глаз и уехали на одном "аурусе"

Медведев распорядился наладить массовое производство недорогих дронов в России

В ХАМАС подтвердили перемирие в Газе и раскрыли план масштабных гуманитарных поставок

FIDE продлила разрешение российским шахматистам выступать под флагом организации

Беженцы-иностранцы попытались прорваться в Финляндию через границу в Мурманской области

На Новом Арбате в Москве загорелся ресторан

Лукашенко отчитал Армению за ненужный демарш после пропущенного Пашиняном саммита ОДКБ

Большой, но уязвимый: Отмечаем необычный праздник — День моржа

День моржа — праздник, посвящённый самым "компанейским" ластоногим, их защите и охране. Когда в России отмечают этот праздник, при каких обстоятельствах он появился, как защищают моржей сегодня и почему они не переносят одиночества — подробнее читайте на Life.ru.

23 ноября, 21:01
<p>24 ноября в России отмечается День моржа. Его цель — привлечь внимание к сохранению этих уникальных арктических животных. Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/cute-seal-pup-resting-on-icy-shoreline-generated-by-ai_42293289.htm#query=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B6&from_query=walrus&position=0&from_view=search&track=sph&uuid=209edb7f-9175-402c-b96d-f7cec5d9be23" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vecstock / Freepik</a></p>

24 ноября в России отмечается День моржа. Его цель — привлечь внимание к сохранению этих уникальных арктических животных. Фото © Vecstock / Freepik

Моржи являются одними из крупнейших представителей животного мира, которые обитают в арктической зоне. Самки могут достигать длины от 2,2 до 3,7 метра, а самцы — до 4,5 метра. Вес взрослых особей, в зависимости от пола, может достигать от одной до двух тонн. Да даже детёныши моржей при появлении на свет ставят рекорды: их вес при рождении составляет около 70 килограммов, а длина достигает полутора метров. По размерам среди всех морских млекопитающих они уступают только морским слонам. И у них, конечно, есть свой праздник.

Когда же в России отмечается День моржа, какова история этого праздника и где обитают моржи? Давайте разбираться!

Сюжет об уникальном ямальском лежбище моржей. Видео © YouTube / Телерадиокомпания "Сигма"

Когда отмечают День моржа

День моржа отмечается каждый год 24 ноября. Главная цель этого праздника — привлечь внимание общественности к проблемам, с которыми сталкиваются тихоокеанские моржи.

История праздника

День моржа учредили в 2008 году Всемирный фонд дикой природы (WWF)* и Совет по морским млекопитающим. Эта дата — 24 ноября — имеет символическое значение, так как примерно в этот период моржи оставляют побережье Чукотского моря и уходят на зимовку в Берингов пролив.

Биологи, экологи и защитники природы беспокоятся о проблеме сокращения численности моржей. Во многих странах разрабатываются программы по защите и сохранению редких видов, создаются заповедники, питомники и реестры Красных книг. Это делается для того, чтобы будущие поколения имели возможность видеть этих морских животных не только на экране или в музеях, но и в их естественной среде обитания.

Зона обитания моржей

Моржи — это животные, которые обитают на Северном полушарии Земли. Их можно найти в Тихом океане, включая северное побережье Сибири, Аляску, Чукотское море, Берингов пролив и остров Врангеля. Атлантический подвид моржей встречается в Гренландии, на Шпицбергене, а также на севере Канады и Норвегии.

Морж Миша из Приморского океанариума поразил Ким Чен Ына

Морж Миша из Приморского океанариума поразил Ким Чен Ына

Национальные парки и спасение животных от вымирания

Моржи находятся под угрозой исчезновения из-за потери своего естественного места обитания, климатических изменений и охоты. Национальные парки играют важную роль в спасении моржей от вымирания. Один из них — национальный парк "Берингия" на Чукотке. Здесь находится одно из самых крупных лежбищ моржей в Арктике, что делает это место очень важным для сохранения данного вида ластоногих.

В таких национальных парках и природных зонах моржам обеспечено безопасное место для размножения, отдыха и поиска пищи. В парках ведётся мониторинг состояния популяции моржей, принимаются меры по ограничению человеческого воздействия на их местообитание и проводится научная работа по изучению поведения и потребностей этих животных.

Не всегда миролюбивые увальни: Эксперт предупредил об обманчивом дружелюбии моржей

Не всегда миролюбивые увальни: Эксперт предупредил об обманчивом дружелюбии моржей

Интересные факты про моржей, которые вы не знали

  1. Моржи — это стадные животные, они не выносят одиночества. Именно поэтому на удобном лежбище могут расположиться тысячи моржей, которые будут кучковаться как можно ближе друг к другу.
  2. Моржи умеют контролировать скорость своего сердцебиения. Чем холоднее вода вокруг, тем медленнее бьётся их сердце.
  3. В дикой природе моржи живут по 25–30 лет. В неволе, конечно, намного меньше.
  4. Моржи едят рыбу, улиток, морские огурцы, но иногда охотятся и на тюленей.
  5. Моржихи — очень трогательные и заботливые мамаши. В случае опасности самки подхватывают детёнышей ластами, прижимают к себе и скрываются под водой.
  6. Моржи действительно находятся на грани исчезновения. Тихоокеанских моржей сейчас насчитывается до 200 тысяч особей.
  7. Воздушные мешки в районе шеи помогают моржам спать на воде, поддерживая голову на поверхности. Правда, таким "девайсом" могут похвастаться только самцы.

* Организация внесена в реестр иностранных агентов.

Авторы
Андрей Ананьев
Андрей Ананьев

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!