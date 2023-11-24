Большой, но уязвимый: Отмечаем необычный праздник — День моржа День моржа — праздник, посвящённый самым "компанейским" ластоногим, их защите и охране. Когда в России отмечают этот праздник, при каких обстоятельствах он появился, как защищают моржей сегодня и почему они не переносят одиночества — подробнее читайте на Life.ru. 23 ноября, 21:01 24 ноября в России отмечается День моржа. Его цель — привлечь внимание к сохранению этих уникальных арктических животных. Фото © Vecstock / Freepik

Моржи являются одними из крупнейших представителей животного мира, которые обитают в арктической зоне. Самки могут достигать длины от 2,2 до 3,7 метра, а самцы — до 4,5 метра. Вес взрослых особей, в зависимости от пола, может достигать от одной до двух тонн. Да даже детёныши моржей при появлении на свет ставят рекорды: их вес при рождении составляет около 70 килограммов, а длина достигает полутора метров. По размерам среди всех морских млекопитающих они уступают только морским слонам. И у них, конечно, есть свой праздник.

Когда же в России отмечается День моржа, какова история этого праздника и где обитают моржи? Давайте разбираться!

Сюжет об уникальном ямальском лежбище моржей. Видео © YouTube / Телерадиокомпания "Сигма"

Когда отмечают День моржа

День моржа отмечается каждый год 24 ноября. Главная цель этого праздника — привлечь внимание общественности к проблемам, с которыми сталкиваются тихоокеанские моржи.

История праздника

День моржа учредили в 2008 году Всемирный фонд дикой природы (WWF)* и Совет по морским млекопитающим. Эта дата — 24 ноября — имеет символическое значение, так как примерно в этот период моржи оставляют побережье Чукотского моря и уходят на зимовку в Берингов пролив.

Биологи, экологи и защитники природы беспокоятся о проблеме сокращения численности моржей. Во многих странах разрабатываются программы по защите и сохранению редких видов, создаются заповедники, питомники и реестры Красных книг. Это делается для того, чтобы будущие поколения имели возможность видеть этих морских животных не только на экране или в музеях, но и в их естественной среде обитания.

Зона обитания моржей

Моржи — это животные, которые обитают на Северном полушарии Земли. Их можно найти в Тихом океане, включая северное побережье Сибири, Аляску, Чукотское море, Берингов пролив и остров Врангеля. Атлантический подвид моржей встречается в Гренландии, на Шпицбергене, а также на севере Канады и Норвегии.

Национальные парки и спасение животных от вымирания

Моржи находятся под угрозой исчезновения из-за потери своего естественного места обитания, климатических изменений и охоты. Национальные парки играют важную роль в спасении моржей от вымирания. Один из них — национальный парк "Берингия" на Чукотке. Здесь находится одно из самых крупных лежбищ моржей в Арктике, что делает это место очень важным для сохранения данного вида ластоногих.

В таких национальных парках и природных зонах моржам обеспечено безопасное место для размножения, отдыха и поиска пищи. В парках ведётся мониторинг состояния популяции моржей, принимаются меры по ограничению человеческого воздействия на их местообитание и проводится научная работа по изучению поведения и потребностей этих животных.

Интересные факты про моржей, которые вы не знали

Моржи — это стадные животные, они не выносят одиночества. Именно поэтому на удобном лежбище могут расположиться тысячи моржей, которые будут кучковаться как можно ближе друг к другу. Моржи умеют контролировать скорость своего сердцебиения. Чем холоднее вода вокруг, тем медленнее бьётся их сердце. В дикой природе моржи живут по 25–30 лет. В неволе, конечно, намного меньше. Моржи едят рыбу, улиток, морские огурцы, но иногда охотятся и на тюленей. Моржихи — очень трогательные и заботливые мамаши. В случае опасности самки подхватывают детёнышей ластами, прижимают к себе и скрываются под водой. Моржи действительно находятся на грани исчезновения. Тихоокеанских моржей сейчас насчитывается до 200 тысяч особей. Воздушные мешки в районе шеи помогают моржам спать на воде, поддерживая голову на поверхности. Правда, таким "девайсом" могут похвастаться только самцы.

* Организация внесена в реестр иностранных агентов.

Авторы Андрей Ананьев