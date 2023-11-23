Путин: Страны ОДКБ, в том числе Россия, не приемлют терроризм в любой точке мира

Россия, как и остальные страны – участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), не приемлет никакие проявления терроризма в любой точке земного шара. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время выступления на Совете коллективной безопасности ОДКБ.

"Наши страны, и Россия в том числе, не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира", — сказал лидер Российской Федерации.