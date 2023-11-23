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23 ноября, 12:38

Путин: Страны ОДКБ, в том числе Россия, не приемлют терроризм в любой точке мира

Россия, как и остальные страны – участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), не приемлет никакие проявления терроризма в любой точке земного шара. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время выступления на Совете коллективной безопасности ОДКБ.

"Наши страны, и Россия в том числе, не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира", сказал лидер Российской Федерации.

Лайф снял, как в Минске готовились к приезду Путина в условиях сильнейшей завирухи

Лайф снял, как в Минске готовились к приезду Путина в условиях сильнейшей завирухи

Напомним, ранее сегодня сообщалось о том, что Владимир Путин прибыл в Минск для участия в саммите ОДКБ. На мероприятие собирались лидеры всех шести государств – участников объединения, не приехал только премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев

Юрий Лысенко
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