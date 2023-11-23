Хирург рассказал, в каких случаях грудные импланты могут лопнуть в самолёте
Хирург Вдовин: Лопнуть в самолёте могут только непригодные грудные импланты
Пластический хирург Александр Вдовин успокоил россиянок, которые боятся летать в самолётах из-за грудных имплантов. Он заверил, что сертифицированные импланты не лопаются во время полёта.
"Чтобы качественный имплант взорвался в самолёте, я не представляю, какой силы должно быть давление или удар. Это нужно приложить какие-то нечеловеческие усилия, чтобы что-то где-то лопнуло", — приводит слова хирурга портал "Страсти".
По его словам, повредиться могут только непригодные для использования импланты, не получившие сертификацию. В остальных случаях женщинам беспокоиться не стоит.
Ранее хирург Агапов предупредил россиянок, которые планируют увеличить себе грудь, что результат операции не будет вечным и в дальнейшем потребуются корректировки. Оценить же результаты от увеличения груди можно не ранее чем через восемь месяцев.