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23 ноября, 12:44

Хирург рассказал, в каких случаях грудные импланты могут лопнуть в самолёте

Хирург Вдовин: Лопнуть в самолёте могут только непригодные грудные импланты

Пластический хирург Александр Вдовин успокоил россиянок, которые боятся летать в самолётах из-за грудных имплантов. Он заверил, что сертифицированные импланты не лопаются во время полёта.

"Чтобы качественный имплант взорвался в самолёте, я не представляю, какой силы должно быть давление или удар. Это нужно приложить какие-то нечеловеческие усилия, чтобы что-то где-то лопнуло", — приводит слова хирурга портал "Страсти".

По его словам, повредиться могут только непригодные для использования импланты, не получившие сертификацию. В остальных случаях женщинам беспокоиться не стоит.

Россиянок с грудными имплантами предупредили о возможных проблемах с иммунитетом

Россиянок с грудными имплантами предупредили о возможных проблемах с иммунитетом

Ранее хирург Агапов предупредил россиянок, которые планируют увеличить себе грудь, что результат операции не будет вечным и в дальнейшем потребуются корректировки. Оценить же результаты от увеличения груди можно не ранее чем через восемь месяцев.

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Freepik

Ян Поланин
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