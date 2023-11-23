Ветеринары Уфы поставили "на лапки" котёнка, который бегал на локтях из-за патологии
В Уфе провели уникальную операцию двухмесячной кошке Люси с патологией лап
Двухмесячная британка Люси до операции и после. Обложка © VK / Ветеринарная клиника доктора Кутлиматова
Ветеринары в Уфе провели уникальную операцию для котёнка британской породы, которому с рождения приходилось передвигаться на локтях из-за врождённой патологии передних лапок. Об этом сообщила пресс-служба клиники доктора Кутлиматова на странице во "ВКонтакте".
Двухмесячная британка Люси до операции и после. Видео © VK / Ветеринарная клиника доктора Кутлиматова
Врачи рассказали, что двухмесячная кошечка-пациент по кличке Люси приехала к ним из Набережных Челнов. Ей диагностировали деформацию предплечий в области запястий с обеих сторон. Специалисты приняли решение провести котёнку временное артродезирование с выравниванием этой части конечностей.
"Люси смело перенесла операцию и весь период восстановления. Из-за того, что организм растущий, возможно, по мере роста костей может понадобиться ещё подобная операция", — сообщили в клинике, добавив, что малышка Люси чувствует себя хорошо, резво бегает и играет с другими кошками.
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