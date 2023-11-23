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23 ноября, 13:25

Ветеринары Уфы поставили "на лапки" котёнка, который бегал на локтях из-за патологии

В Уфе провели уникальную операцию двухмесячной кошке Люси с патологией лап

<p>Двухмесячная британка Люси до операции и после. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/vetrb" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ветеринарная клиника доктора Кутлиматова</a></p>

Двухмесячная британка Люси до операции и после. Обложка © VK / Ветеринарная клиника доктора Кутлиматова

Ветеринары в Уфе провели уникальную операцию для котёнка британской породы, которому с рождения приходилось передвигаться на локтях из-за врождённой патологии передних лапок. Об этом сообщила пресс-служба клиники доктора Кутлиматова на странице во "ВКонтакте".

Двухмесячная британка Люси до операции и после. Видео © VK / Ветеринарная клиника доктора Кутлиматова

Врачи рассказали, что двухмесячная кошечка-пациент по кличке Люси приехала к ним из Набережных Челнов. Ей диагностировали деформацию предплечий в области запястий с обеих сторон. Специалисты приняли решение провести котёнку временное артродезирование с выравниванием этой части конечностей.

"Люси смело перенесла операцию и весь период восстановления. Из-за того, что организм растущий, возможно, по мере роста костей может понадобиться ещё подобная операция", сообщили в клинике, добавив, что малышка Люси чувствует себя хорошо, резво бегает и играет с другими кошками.

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Юрий Лысенко
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