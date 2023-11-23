Регион

Уведомления отключены

23 ноября, 13:17

На Новом Арбате в Москве загорелся ресторан

В самом центре Москвы, в доме № 19 на Новом Арбате, пылает ресторан Steak it Easy. По данным SHOT, на первом этаже заведения загорелся потолок. На опубликованном в Сети видео — клубы чёрного дыма, заволокшие морозную столичную улицу.

На Новом Арбате в Москве загорелся ресторан. Видео © Telegram / "Что там в Москве?"

Посетителей уже эвакуировали. Экстренные службы едут на место происшествия.

Шесть пешеходов пострадали при наезде полыхающей машины на переходе в Москве

Шесть пешеходов пострадали при наезде полыхающей машины на переходе в Москве

Лайф писал о пожаре на подземной парковке столичного торгового центра "Авиапарк", там загорелись два автомобиля. Эвакуация посетителей не потребовалась.

Обложка ©

Telegram / "Что там в Москве?"

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров