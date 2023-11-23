На Новом Арбате в Москве загорелся ресторан
В самом центре Москвы, в доме № 19 на Новом Арбате, пылает ресторан Steak it Easy. По данным SHOT, на первом этаже заведения загорелся потолок. На опубликованном в Сети видео — клубы чёрного дыма, заволокшие морозную столичную улицу.
На Новом Арбате в Москве загорелся ресторан. Видео © Telegram / "Что там в Москве?"
Посетителей уже эвакуировали. Экстренные службы едут на место происшествия.
Лайф писал о пожаре на подземной парковке столичного торгового центра "Авиапарк", там загорелись два автомобиля. Эвакуация посетителей не потребовалась.
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Telegram / "Что там в Москве?"