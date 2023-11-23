На Новом Арбате в Москве загорелся ресторан

В самом центре Москвы, в доме № 19 на Новом Арбате, пылает ресторан Steak it Easy. По данным SHOT, на первом этаже заведения загорелся потолок. На опубликованном в Сети видео — клубы чёрного дыма, заволокшие морозную столичную улицу.